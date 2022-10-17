Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (17.10.2022 г.)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.
На Купянском направлении огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.
На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики.
Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи.
Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Дробышево Донецкой Народной Республики, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127-ми районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Верхнекаменское, Соледар Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Николаевской области, Новопетровка и Давыдов Брод Херсонской области. В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ.
В рамках ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» в районе населенного пункта Казачая Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Пилиповка Луганской Народной Республики, Новоселка, Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Суханово, Томарино, Пятихатки и Ингуловка Херсонской области. В воздухе сбит 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Веселое И Отрадокаменка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники.