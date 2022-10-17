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Цветение “Герани” в Киеве. 17.10.2022

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В течение ночи и сегодня утром на территории Украины массово расцвела "Герань". В том числе и в центре Киева. Поражено больше кол-во объектов, в том числе и здание "Укрэнерго в Киеве".
Большая часть дронов достаточно легко преодолела украинскую ПВО и под хаотичный огонь с земли во все стороны, спокойно дошли до целей.







Видео цветения в Киеве:

https://t.me/boris_rozhin/67445
https://t.me/boris_rozhin/67448
https://t.me/boris_rozhin/67449
https://t.me/boris_rozhin/67450
https://t.me/boris_rozhin/67451

Кстати, для тех, кто внимательно следил за войной в Йемене, в этих кадрах нет ничего нового. Если делать нечего, поищите кадры ударов БПЛА хуситов по Асиру или Джизану. Там также полет БПЛА-камикадзе сопровождался панической стрельбой в воздух и попытками сбивать такие беспилотники всем чем можно, включая истребители F-16. По всей видимости не только у нас недооценивали роль дронов, которая стремительно развивалась в войнах 10-х годов на Ближнем Востоке. А ведь тенденции с БПЛА-камикадзе были очевидны уже тогда. Еще до бенефиса "Харопов" в Карабахе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7920904.html
Метки: бпла, Видео, война на украине, дроны, иран, Киев, Украина, фотографии, энергетика
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