Экономия газа в Европе
Экономия газа в Европе
Европа не смогла компенсировать поставки трубопроводного газа из России и дефицит нарастает. Согласно данным МЭА во II квартале сальдо недопоставок по сравнению с цифрами за прошлый год составило 2-3 млрд кубометров, уже в III квартале баланс не сошелся на 7 млрд кубометров. При этом ЕС умудрился нарастить запасы газа в ПГХ.
Добиться этого удалось за счет экономии газа. Правда, учитывая, что Европа экономит газ с первого дня его использования в экономике, это значит что нынешнее резкое сокращение потребления – это отключенные энергоемкие отрасли экономики. Например, сказывается консервация алюминиевого производства, закрытие сталелитейных заводов, производств азотных удобрений.
Впереди зима, спрос со стороны домохозяйств и энергетики резко вырастет. Газ подорожает, а экономить станет еще проще – не все энергоемкие предприятия еще закрыты.
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Европа конечно не замерзнет. Выбор Европы не замерзание, а рецессия, в которую она уже благополучна вступила. Причем более опасными для ЕС являются даже не предстоящие социально-экономические последствия этой зимы (которые наверняка приведут к смене нескольких правительств и различным протестам в течение зимы), а долгосрочные последствия общего снижения конкурентноспособсности целых отраслей европейской промышленности и сокращения производства.