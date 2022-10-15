Ядерной войны не будет (Николай Стариков)
8 октября был совершен теракт на Крымском мосту. Затем последовал жесткий ответ России – была уничтожена инфраструктура в крупных города Украины. Лидеры стран G7 на экстренном саммите решили и дальше поддерживать Украину. Генассамблея ООН большинством голосов осудила референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье. В НАТО готовят план по восстановлению украинской оборонной промышленности и приведению ее в соответствие с западными стандартами.
Как в ближайшей перспективе будет развиваться ситуация и существует ли опасность ядерной войны, рассказал обо всём этом в новом выпуске программы «Справедливости ради».
#новости #политика #СРЗП
Скачать аудио:
https://podcast.nstarikov.ru
Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/nstarikovru
Купить книги Николая Старикова без наценки http://books.nstarikov.ru/
Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Будьте всегда в курсе событий, подписавшись на соц.сети Николая Старикова:
➡️ http://zen.yandex.ru/nstarikovru
➡️. https://t.me/nstarikovru
➡️. https://vk.com/nstarikov_club
➡️. http://ok.ru/nstarikov