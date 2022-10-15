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Ядерной войны не будет (Николай Стариков)

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8 октября был совершен теракт на Крымском мосту. Затем последовал жесткий ответ России – была уничтожена инфраструктура в крупных города Украины. Лидеры стран G7 на экстренном саммите решили и дальше поддерживать Украину. Генассамблея ООН большинством голосов осудила референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье. В НАТО готовят план по восстановлению украинской оборонной промышленности и приведению ее в соответствие с западными стандартами.

Как в ближайшей перспективе будет развиваться ситуация и существует ли опасность ядерной войны, рассказал обо всём этом в новом выпуске программы «Справедливости ради».

#новости #политика #СРЗП

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lgXj7lHWp9E
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