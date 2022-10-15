Во входящем в структуру «Артека» детском лагере «Лазурный» прошел интеллектуальный квиз для участников программы «Инношкольник». Это не просто развлекательное мероприятие – ребята проявили свои знания в научно-технической и инновационной областях.

Цель этого конкурса – выявить новых и поддержать наиболее достойных участников, добившихся успехов в научно-техническом творчестве и инновационной деятельности. Организатором выступает «Фонд содействия инновациям». В программе «Инношкольник», которую в 2022 году реализовали в «Артеке» в 11 смену «Тайны золотой параллели», есть также и возрастной ценз. Участвовать в ней могут ребята от 14 до 17 лет.

В состязании выступили 10 команд, каждая из которых боролась за звание самой интеллектуальной. Организаторы подготовили для них четыре тура. В каждом из них школьники демонстрировали, насколько хорошо они запомнили информацию с мастер-классов экспертов, а также могли проверить свое креативное и логическое мышление.

Задания были крайне увлекательными. Например, ребятам предстояло расшифровать ребусы, в которых спрятали фамилии популярных российских бизнесменов, связанных с технологиями. Не обошлось и без известного всем создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. Его удалось отгадать почти всем участникам.

Финал программы «Инношкольник» прошел во дворце «Суук-Су». Были и сладкие подарки. Традиционно победителей соревнований и конкурсов в «Артеке» награждают огромными пирогами, которые для ребят пекут профессиональные повара комбината питания. Аналогичные угощения они делают и для именинников. Немного меньше по размеру и со вкусом домашнего уюта – с яблочной начинкой. Но и это далеко не все интересные решения, которые внедрил здесь организатор питания – профильный комбинат. Для соблюдения принципа разнообразия питания каждый день в столовых «Артека» есть какое-то национальное блюдо. Оно предлагается школьникам в дополнение к основному рациону. Кормят школьников пять раз в день. Кроме того, для них повара станции анимации регулярно пекут венские вафли и блинчики.

Программа «Инношкольник» объединила самых талантливых подростков – авторов технологических проектов из разных регионов России. Все они уже прошли большой путь и попали в финал одного из пяти конкурсов Фонда содействия инновациям: «АгроНТИ», «Дежурный по планете», «ШУСТРИК», «ИнтЭРА», а также «Space-π».