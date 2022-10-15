Тимур Апакидзе и судьба палубной авиации
О жизни военного летчика Тимура Апакидзе и судьбе палубной авиации после развала СССР.
Тема палубной авиации сейчас весьма актуальна в свете анонсированных планов построить 1 или 2 авианосца для отечественного флота.
Аннотация:
В данном фильме мы расскажем о военном летчике, герое Российской Федерации, генерал-майоре Тимуре Апакидзе. В отечественной авиации и современной истории нашей страны – это, без преувеличения, знаковая фигура. Он делал все от него зависящее для формирования качественного облика вооруженных сил в тяжелейшее и противоречивое для страны время. В фильме мы также поговорим о судьбе авианосного флота СССР и нынешнем положении дел в палубной авиации России.