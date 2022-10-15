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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (15.10.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении противником наступательных действий не велось. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции. 

В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами.

В районе населенного пункта Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

◽️ На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской народной республики, Новосадовое и Торское Донецкой народной республики.

В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов.

◽️ В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.

По уточненным данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.

В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожено более 160-ти украинских военнослужащих, размещавшихся в трех казарменных помещениях.

◽️ На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены. 

Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.


Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка Донецкой Народной Республики, а также Новая Калуга Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины. Также перехвачены 10 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два американских дрона «Свитч Блэйд-600», в районах населенных пунктов Полтава Луганской Народной Республики, Петровское, Старомайорское, Никольское Донецкой Народной Республики, Дмитренко, Томарино, Чайкино Херсонской области и Таврическое Днепропетровской области.

◽️ Кроме того, уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Свободное Донецкой Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области. В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5792 танка и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3475 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6580 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/20864
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1493 1205
    Ленид 59 мин. назад

      Не хочется никого пугать, но мы явно не “въезжаем” в истинный смысл событий на б.Украине!
      Идет борьбы за судьбу не только Руси-Украины, но решается будущее всей цивилизации планеты Земля.
      Силы Нового Мирового Порядка (почитайте “теорию” Шваба) намерены все народы построить в длинные колонны и направить в единый мировой концлагерь под власть Искусственного Интеллекта.Не будет государств, Не будет денег, отменяется всякая собственность, каждый получает паёк, в соответствии с заслугами по рейтингу покорности власти. Кому-то такой порядок покажется привлекательным, но он явно противоречит Русскому Духу.
      Победа на полях сражений на Украине будет сокрушительным ударом по планам новых мировых завоевателей.
      Победа или Смерть! Иного не дано!

    • 17633 16079
      Руса 50 мин. назад

        О новой тактике российской армии на Украине:
        https://svpressa.ru/war21/news/349127/

        • 24205 22607
          жора шаповРуса 36 мин. назад

            Руса, дядька Сладков хоть и бывает на передке, но он описал обоюдную тактику. Которая связана с НЕСПЛОШНОЙ линией соприкосновения. Длина её всё ещё большая, чтобы много концентрировать войск и играться резервами накоротке. Плюс логистика и наведение порядка в тылу.

            • 17633 16079
              Русажора шапов 21 мин. назад

                О наведениии порядка в тылу вы верно сказали.
                Еще не все в РФ прочувствовали ситуацию и ответственность,
                много балаболов, пропагандистской пурги, непрофессионализма.

          • 1493 1205
            Ленид 19 мин. назад

              ЖОРИКУ.
              Спасибо за поддержку!
              Еще раз подтвердил, что евреи-сионисты и хохлы жидобендеровцы – птицы из одного гнезда!

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