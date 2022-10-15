Списков больше нет
Военкор Пегов про историю со списками военкоров и военных блогеров.
Списков больше нет
Списков больше нет. Класс. Всех поздравляем. Нас не тронут. К вчерашнему вечеру именно такой месседж активно был продвинут, что называется, лидерами общественного мнения. Никто их (списков) не видел (из лидеров общественного мнения) и никакие источники им этого не подтверждают. Пускай так, оно, наверное, и к лучшему. Хорошо, что проблему в итоге решили с повестки снять. Супер.
Но прежде, чем поставить точку видим смысл пояснить несколько моментов. Информация о списках поступила к нам плюс-минус неделю назад. Ну а если смотреть в корень – даже раньше, первые звоночки прошли еще 30 сентября. Мы намеренно не стали публиковать поступающие порциями данные – проверяли. Почти две недели. Последнюю – наиболее активно.
Наличие списков телеграм-каналов, к которым планировалось применить проверки и другого рода ограничения за три дня до публикации подтверждали сразу несколько структур. Как административно-политических. Так и надзорно-силовых. По отдельным каналам уже началась работа. Сбор материалов, анализ и т.д.
Службы приступили к взаимодействию. У отдельных представителей власти и закона подобные «движения» вызвали определённые опасения. Наверх были составлены справки о подозрительных процессах и тенденциях. Об их наличии (не только с нами) стали говорить источники друг с другом не связанные. В ближайшее время материалы должны были передать в Роскомнадзор. О том, что замысел и соотвествующие процессы существовали – у нас сомнений нет. Не один, не два и даже не три надёжных источника (повторюсь – из разных структур) это подтвердили. Только после этого мы подготовили публикацию, посчитав необходимым обозначить проблему.
По мере того, как тема начала набирать обороты мы обратили внимание на две тенденции. Точнее три. Первая – многие коллеги выразили нам поддержку (за что им спасибо огромное) и поделились данными о том, что тоже владеют аналогичной информацией. Запустилась общественная дискуссия. Чем громче она звучала – тем чаще мы стали слышать от разных людей, что за списком якобы стоит советник министра Ильницкий. Что в общем, являлось абсолютной ложью и очень напоминало откровенный перевод стрелок. Ильницкий к инициативе со списками отношения не имел – не потому что мы хотим кого-то там выгородить, а потому что это объективно так. Мы проверяли и следа Ильницкого в этой мутной истории, как ни старались, не нашли. (Авторство, к слову, нам в итоге стало известно, но пока у нас не будет железных доказательств имен и фамилий озвучивать не станем). И тем страннее было наблюдать, как Ильницкого (его же коллеги по большей части) пытаются выставить крайним. Зафиксировали – перевод стрелок на советника это вторая тенденция.
Ну и наконец третья волна, когда про прессинг военкоров не говорил и не писал только ленивый, а общественный негатив стал зашкаливать – развернулось в рост полное отрицание самого факта наличия неугодных для Минобороны авторов и телеграмм-каналов. Все угодны и всем зелёный свет.
Что ж, в определенном смысле это наша маленькая победа. Те, кто подобным спискам (а мы в их наличии не сомневаемся до сих пор) – пытался дать ход, решили все-таки ситуацию отыграть назад. И это замечательно. Ну а к тому, что нам, проекту @wargonzo, общественные массы и даже уважаемые коллеги пытаются в очередной раз приписать «вброс» – мы относимся спокойно. Так было когда мы первыми написали о гибели двух сотен вагнеровцев в Дейр-эз-Зоре, так было, когда мы давали точные даты начала выдачи паспортов гражданам ЛДНР, так было, когда мы писали про окружение Красного Лимана. Нас поливали, над нами смеялись – но через некоторые время всем становилось очевидно, что правда за нами. Мы дорожим нашей репутацией и не публикуем не проверенных данных. Как и в этом текущем случае. На этих принципах будем стоять и далее. Всем спасибо.
@wargonzo – цинк
Свою точку зрения на этот вопрос излагал вчера https://colonelcassad.livejournal.com/7915863.html – грызню подобного рода надо прекращать, параллельно наращивая уровень межведомственного взаимодействия и координации по ведению информационной войны в интересах достижения целей СВО.