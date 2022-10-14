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О проблемах ведения информационной войны

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О проблемах ведения информационной войны

Относительно очередной итерации разговоров про ограничения работы военкоров. Как представляется, основными проблемами являются:

1. Отсутствие "твердого и четкого" единого центра управления информационной войной. В текущей ситуации видится несколько центров управления, которые зачастую конкурируют друг с другом.

2. Слабое межведомственное взаимодействие обеспечения ведения информационной войны. Этот вопрос скорее носит политический характер, так как у нас существует "система сдержек и противовесов".

3. На самом деле для властей не существует проблемы заткнуть рот кому-то по спискам, это вопрос технический. Как можно раздавить информационные структуры нежелательные властям, можно было посмотреть на примере информационных структур Навального и различных западных НКО, которые имели огромную аудиторию и огромную поддержку. Военкоры и военные блогеры такими ресурсами, кроме некой эвентуальной аппаратной поддержки различных ведомств не обладают. Тем более значения не имеют цифры подписчиков (см. пример Хованского – "У меня миллион подписчиков!" – "Вот вилка, чисти унитаз"). Другой вопрос, будет ли это эффективным с точки зрения вопросов ведения информационной войны в условиях заторможенной и неэффективной работы некоторых информационных систем в целом ряде известных случаев.

4. Засим, представляется необходимым совершенствование межведомственного взаимодействия структур отвечающих за информационную войну (где-то на уровне Совбеза или давно назревшего ГКО). Война информационных структур внутри себя и между собой в условиях идущей войны с внешним врагом ни к чему хорошему привести не может.

https://t.me/boris_rozhin/67157 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7915863.html
Метки: военкоры, информационная война, общество, пропаганда, Россия, СМИ
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