Президент РФ Владимир Путин принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Встреча лидеров проходит в столице Казахстана Астане.

В начале выступления глава государства отметил, что сегодняшняя встреча «проходит на фоне серьёзных изменений в глобальной политике и экономике».

«Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы, – констатировал он. – Страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста. Здесь динамично, с хорошей отдачей действуют такие интеграционные объединения, как Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийский экономический союз. Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики».

Российский лидер напомнил, что именно Москва стояла у истоков создания Делового совета СВМДА, по линии которого за прошедшие годы прошло много успешных конференций и семинаров «по всему спектру экономической тематики».

Путин также подчеркнул, что Россия вместе с другими азиатскими государствами делает всё для формирования системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН.

Глава государства обратил внимание и на то, что на СВМДА и других площадках приходится заниматься решением многих острых проблем, в том числе речь идёт о возросшей волатильности мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырьё и другие значимые товары. «Это ведёт к ухудшению качества в жизни в развитых да и в развивающихся государствах. Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах, – указал он. – Россия со своей стороны предпринимает максимум усилий для обеспечения критической продукцией нуждающихся в ней стран. Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности».

По словам президента РФ, Москва, как и многие её партнёры в Азии, считает, что «требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени, жить за чужой счёт». «В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчётах. Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», – подчеркнул Путин.

Также он призвал «активно работать над урегулированием возникающих в Азии кризисных ситуаций и конфликтов, укреплять сотрудничество наших государств по противодействию террористической угрозе, выявлению и нейтрализации экстремистских группировок, по блокированию их финансовой подпитки, по борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей».

Отдельно российский лидер остановился на ситуации в Афганистане, назвав её «одним из острейших вызовов безопасности». «Эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами, что подтверждает и непрекращающаяся череда кровавых терактов, в том числе взрыв у российского посольства в Кабуле 5 сентября», – указал он.

Для нормализации обстановки на территории Афганистана он призвал «сообща содействовать его экономическому восстановлению». «Прежде всего мы настоятельно призываем компенсировать нанесённый афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства, – заявил Путин. – В контексте урегулирования в Афганистане было бы полезно задействовать и возможности ШОС и её региональной антитеррористической структуры».

В заключение Путин подчеркнул и важность «укрепления многостороннего сотрудничества государств – участников совещания в социальной и культурно-гуманитарной сфере, в продвижении межцивилизационного диалога и контактов между людьми».

По итогам саммита принят пакет документов: Астанинское заявление о трансформации СВМДА в полноформатную региональную международную организацию; заявление глав государств – участников СВМДА о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и самих информационно-коммуникационных технологий; план действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН; решение по вопросу предоставления Кувейту статуса государства – участника СВМДА; решение по вопросам председательства в объединении в 2022–2024 гг. и проведения очередных заседаний Совета глав государств и правительств и Совета министров; положение о Фонде СВМДА.

Сегодня в рамках саммита Путин встретится с главами Турции, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана и Катара. С Реджепом Тайипом Эрдоганом он обсудит украинский конфликт, зерновую сделку, а также ситуацию в Сирии. Главной темой беседы с президентами Жапаровым и Рахмоном станет обстановка на границе Киргизии и Таджикистана. С эмиром Катара российский лидер обсудит взаимодействие на энергетическом рынке. Завершит череду встреч — беседа с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. На переговорах Москва предложит провести очередной трёхсторонний саммит с участием Баку и Еревана.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ