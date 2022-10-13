Главная » Видео, События, Творчество

На что идут деньги, собранные проектом «Время – вперёд!»

8 0

Проект «Время – вперёд!» заглянул в гости к Юлии Немчиновой, которая в Белгороде организовала склад для бесплатной помощи беженцам. Сюда приносят вещи и продукты простые граждане и организации. Юля и другие добровольцы раздают собранное нуждающимся людям. На склад поступает и продукция, купленная на средства наших зрителей. Посмотрите как организована работа.

Помочь пополнить склад можно любой суммой:
2202 2023 7013 1298
(Евгений Александрович С.)

Видео о том, как мы познакомились с Юлей Немчиновой: https://youtu.be/HIWs49Kg9Xs
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3gSAUrGwQPs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Навальный вложил спонсорские деньги в майнинговые фермы
Сергей Глазьев: об «окрашенных» деньгах, рейдерстве банков и лжи финансовых гуру
"Я не могу согласиться с тем, что нас выбрасывают из истории"
Разрозненных — нас сразу уничтожат: Послание Владимира Путина к Федеральному собранию (ВИДЕО)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru