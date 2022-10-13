На что идут деньги, собранные проектом «Время – вперёд!»
Проект «Время – вперёд!» заглянул в гости к Юлии Немчиновой, которая в Белгороде организовала склад для бесплатной помощи беженцам. Сюда приносят вещи и продукты простые граждане и организации. Юля и другие добровольцы раздают собранное нуждающимся людям. На склад поступает и продукция, купленная на средства наших зрителей. Посмотрите как организована работа.
Помочь пополнить склад можно любой суммой:
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(Евгений Александрович С.)
Видео о том, как мы познакомились с Юлей Немчиновой: https://youtu.be/HIWs49Kg9Xs