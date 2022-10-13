Ловля на живца
МО РФ сообщает о МиГ-29, который был сбит в Днепропетровской области. Судя по всему ВСУ подловили на жгучем желании не допустить цветения "Герани" у себя на энергообъектах. За 3 дня – потеряны 2 самолета в Полтавской области (ВСУ заявляют, что "упали", МО РФ сообщило об 1 сбитом Су-27, также опознаны показанные обломки – они принадлежат бомбардировщику Су-24), 1 МиГ-29 "упал" во время попыток отражения налета БПЛА "Герань-2", а вот теперь еще 1 МиГ-29 сбит в Днепропетровской области.
С учетом стоимости "Гераней" и стоимости боевых самолетов, за последние несколько дней МО РФ полностью окупило расходы на всю партию. Вполне понятно, что даже если ВВС Украины и смогли сбить пару "Гераней" (что далеко не факт), то это конечно никак не может компенсировать потерю части оставшихся боевых самолетов. Произошла своеобразная ловля на живца.
Очевидно, что ВКС РФ предполагали, что после нескольких дней ударов "Геранями" по различным объектам, противник может рискнуть бросить самолеты на борьбу с беспилотниками и этого хода противника явно ждали, что привело к существенным потерям в материальной части. Можно констатировать, что БПЛА "Герань-2" не только используют для поражения объектов инфраструктуры и военной техники ВСУ, но и для провоцирования ПВО ВСУ на рискованные действия, где противника и подлавливают.