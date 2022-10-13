Европа – это сад
Европа – это сад
"Золотой миллиард" волнуется.
"Европа – это сад, мы создали этот сад… Все [в Европе] работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад" (с) Боррель
Собственно, данное изречение это все что вам нужно знать про "борьбу с расизмом на Западе".
Европа, являясь сателлитом США, длительное время соучаствовала в эксплуатации мировых богатств, получая с этого сверхприбыли, части из которых шла на поддержание социалки. Так собственно и возник пресловутый "сад" – за счет ограбления окружающих "джунглей". Сейчас халява заканчивается и по саду уже бегают недовольные новыми реалиями.
Также стоит отметить логику "осажденной крепости" и восприятие остального мира как враждебной среды, которая уже не выглядит как источник поставщика дешевых природных и человеческих ресурсов, а как угроза существованию. Чем хорош 2022-й год, так это тотальным снятием масок.
PS. Ну и про сад еще.