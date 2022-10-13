Главная » Невероятное в мире, Политика

Европа – это сад

10 0


Европа – это сад

"Золотой миллиард" волнуется.

"Европа – это сад, мы создали этот сад… Все [в Европе] работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад" (с) Боррель

Собственно, данное изречение это все что вам нужно знать про "борьбу с расизмом на Западе".
Европа, являясь сателлитом США, длительное время соучаствовала в эксплуатации мировых богатств, получая с этого сверхприбыли, части из которых шла на поддержание социалки. Так собственно и возник пресловутый "сад" – за счет ограбления окружающих "джунглей". Сейчас халява заканчивается и по саду уже бегают недовольные новыми реалиями.

Также стоит отметить логику "осажденной крепости" и восприятие остального мира как враждебной среды, которая уже не выглядит как источник поставщика дешевых природных и человеческих ресурсов, а как угроза существованию. Чем хорош 2022-й год, так это тотальным снятием масок.

PS. Ну и про сад еще.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7913698.html
Метки: боррель, Европа, расизм, шовинизм
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Осторожно — Европа! 18+
Паразиты растлевают Европу
Джульетто Кьеза: «Россия – это заслон сумасшествию»
London goodbye

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru