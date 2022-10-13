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БПЛА-камикадзе “Герань-2″ сбил истребитель МиГ-29 в воздушном бою

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Обломки украинского МиГ-29, который был уничтожен в ходе воздушного боя под Винницей с БПЛА "Герань-2". Это первый истребитель в истории уничтоженный БПЛА-камикадзе в ходе воздушного боя. Победа "Герани" во многом случайная – украинский пилот атакуя беспилотник-камикадзе слишком близко подошел к нему и после взрыва "Герани" обломки дрона нанесли истребителю непоправимые повреждения. Тем не менее, даже случайный характер такой победы не отменяет уникальность данного события. Надо признать, что уничтожение украинских истребителей в воздушных боях не входит в основной профиль работы иранских "адских мопедов". И тем не менее даже тут они смогли удивить.

Видео с обломками МиГ-29 тут https://t.me/boris_rozhin/67075

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7913823.html
Метки: авиация, бпла, ВВС Украины, иран, пво
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