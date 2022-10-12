«Конец света» на Украине: когда Наступит Полный BLACKOUT? | Борис Марцинкевич
«Конец света» на Украине: когда Наступит Полный BLACKOUT? Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины. Около трети энергетической инфраструктуры Украины уничтожено за последние два дня
Какой конкретно ущерб понесла энергосистема Украины в результате массированных ударов со стороны России? Вопрос повисает в воздухе: понадобится какое-то время, чтобы оценить степень разрушений, понять, насколько они критичны для дальнейшей стабильной работы всего хозяйства. Но одно уже ясно: экспортировать электроэнергию в Европу Украина пока не сможет.