Интернет-войны Пентагона против Ирана
Интернет-война Пентагона против Ирана
От нажатия на клавишу в США до насилия на улицах Тегерана, нынешние протесты в Иране организуют и провоцируют извне.
Беспорядки в Иране в ответ на недавнюю смерть 22-летней Махсы Амини, упавшей в обморок, пока она ждала в очереди в полицейском участке в Тегеране, хотя и отражают реальные проблемы, также несут на себе ярлык спонсированной Западом тайной войны, на многих фронтах.
Спустя всего несколько дней после начала протестов 18 сентября, в Washington Post сообщили, что Пентагон проводит широкомасштабную проверку всех его психологических операций в сети, после того, как некоторые его боты и аккаунты троллей, под командой CENTCOM- отвечающего за военные действия США а Западной Азии, Северной Африке и Центральной Азии – были разоблачены и поэтому забанены крупными соцсетями и другими сетевыми площадками.
Эти аккаунты разоблачили в совместном расследовании фирма изучения соцсетей Graphika и Stanford Internet Observatory, которые оценили «пять лет тайных операций прозападного влияния».
Опубликованные в конце августа, эти результаты практически не нашли в то время отражения в англоязычных СМИ, но, очевидно, все равно были замечены, вызвав озабоченность на самых верхах правительства США, что и привело к проверке.
Хотя Washington Post смехотворно утверждает, что недовольство правительства было вызвано тем, что вопиющие манипуляции CENTCOM подорвут «ценности» США и их «моральное превосходство», совершенно ясно, что реальная проблема в том, что CENTCOM попался.
Зона действия CENTCOM включает Иран, и, учитывая то, что Исламская республика – давний и важный враг США, возможно, ничего удивительного в том, что значительная доля дезинформации и психологической войны были нацелены именно туда.
Основной метод военных специалистов США в психологической войне – создание множества фальшивых интернет СМИ, публикующих на фарси. Для этого используют многочисленные интернет-каналы – Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и даже Telegram.
В некоторых случаях появляются фейковые журналисты и эксперты, с многочисленными подписчиками, а фото для учеток создается с помощью ИИ.
Например, Fahim News, якобы предоставляющие «точные новости и информацию» про события в Иране, на видном месте публиковали посты с утверждениями, что «режим прилагает все усилия, чтобы цензурировать и фильтровать интернет» и призывом к читателям пользоваться источниками в сети.
Тем временем Dariche News заявляют, что они – «независимый сайт, не связанный ни с какой группой или организацией», стремящийся предоставить «бесцензурные и непредвзятые новости» иранцам в стране и за рубежом, особенно информацию о «разрушительной роли Корпуса Стражей Исламской революции в делах и проблемах Ирана и региона».
Их каналы на YouTube полны коротких видео, вероятно, в надежде, что их примут за чистую монету и они станут вирусными в других соцсетях. Расследователи обнаружили, что СМИ вставляли контент Dariche News в свои статьи.
Армия ботов и троллей
Некоторые организации фейковых новостей публиковали собственные материалы, но большая часть их продукции была вторсырьем из пропаганды США, как Radio Farda и Voice of America Farsi.
Они также перелицовывали и распространяли статьи из Iran International (находится в Англии), которые, похоже, получают непрямое финансирование из Саудовской Аравии, как и несколько фейковых «личностей» в этих СМИ.
Эти «личности» часто публикуют и неполитический контент, включая иранскую поэзию и фото персидской еды, пытаясь подтвердить свою реальность. Они также общаются с реальными иранцами в Twitter с шутками про интернет-мемы.
Боты и тролли Пентагона используют разные нарративные техники и подходы в попытке повлиять на восприятие и завязать отношения. Некоторые выступают за «жесткую линию», критикуя правительство Ирана на недостаточно ястребиную внешнюю политику, а во внутренней политики выступают реформистами и либералами.
Один такой фейковый аккаунт, якобы «эксперт в политологии», привлек тысячи подписчиков в Twitter и Telegram, публикуя похвалы росту влияния шиизма в Западной Азии, в то время как другие «сторонники жесткой линии» восхваляют покойного генерала Сулеймани из КСИР, убитого преступным ударом
БПЛА США, как «мученика» и поощряют ношение хиджаба.
Расследователи утверждают, что цель таких аккаунтов не ясна, хотя очевидное объяснение в том, что Пентагон пытается разжечь антиправительственные настроения среди консервативно настроенных иранцев, в то же время создавая списки местных «экстремистов» для мониторинга онлайн.
Срежиссированная оппозиция
Но подавляющее большинство пентагоновских аккаунтов бешено критикует иранское правительство и КСИР. Многочисленные пентагоновские боты и тролли пытаются обвинить в нехватке еды и лекарств последних, которых сравнивают с ИГИЛ и постят видео иранцев, протестующих и грабящих супермаркеты, с подписями на пушту, английском и урду.
Более умеренные посты критикуют Тегеран за то, что он посылает так необходимое продовольствие Хезбалле, а другие выпячивают смущающие события, например сообщения об отключении электроэнергии, из-за чего шахматисты Ирана проиграли в международном онлайн-турнире.
Более того, многочисленные фейковые пользователи утверждают, что требуют «правосудия для жертв рейса #Flight752» – самолета Украинских международных авиалиний, по ошибке сбитого КСИР в январе 2020 года.
Используя as #PS752 и #PS752justice сотни раз, они винят в этом лично Хаменеи.
После начала войны на Украине в феврале, эти аккаунты используют аналоги широко распространенных #No_To_Putin и #No_To_War на фарси – оригиналы которых в основном распространяют в Twitter проукраинские боты и тролли, что показало другое расследование.
Эти пользователи клеймят слова Хаменеи в поддержку Путина и обвиняют Иран в поставках БПЛА Москве, которые, как они утверждают, используют для убийств мирных жителей.
Они также пропагандируют утверждения, что сближение Ирана с Россией приведет к негативным политическим и экономическим последствиями для Тегерана, и нелестно сравнивают Хаменеи с Зеленским.
«Один продал Иран России и приказал убивать своих граждан», утверждает один аккаунт. «Другой носит полевую форму рядом со своими гражданами и прекратил колонизацию Украины Россией со всей своей силы».
Спонтанный гнев
Также проводились операции «рыцарей плаща и кинжала», с целью подорвать влияние Ирана в соседних странах и в регионе. Многие из них, очевидно, сводились к сеянию паники и тревоги, чтобы вызвать враждебность к иранцам за границей.
Например, аккаунты, нацеленные на Афганистан, утверждали, что Quds Force проникал в Кабул под видом журналистов, чтобы подавить оппозицию Талибану. Они также публиковали статьи с сайтов, связанных с ВС США, которые утверждали без малейших доказательств, что тела беженцев в Иран возвращали их семьям без некоторых органов.
Еще одна злостная фальшивка этой шайки в конце 2021 -начале 2022 годов – что КСИР заставлял беженцев из Афганистана вступать в отряды, воюющие в Сирии и Йемене, и что тех, кто отказывался, высылали.
Ирак особенно интересовал пентагоновских кибервояк, с мемами, широко распространяемыми в Багдаде и в других местах, в которых влияние КСИР изображается как смертельная болезнь, и контентом, где иракские вооруженные группы и члены правительства изображались как слепые орудия Тегерана, воюющие за имперские планы Ирана в Западной Азии в целом.
Они также обвиняли эти вооруженные группы в убийстве иракцев ракетами, создании засух путем разрушения водной инфраструктуры, контрабанде оружия и топлива из Ирака в Сирию, и в усилении метамфетаминовой наркроэпидемии в Ираке.
Другая группа пентагоновских аккаунтов сосредоточилась на участии Ирана в событиях в Йемене, публикуя в крупных соцсетях контент против Анасаралла (хуситов) – фактического правительства Йемена, обвиняя их в намеренном препятствовании доставки гуманитарной помощи, действиях как нерассуждающее орудие Тегерана и Хизбаллы, и в закрытии книжных магазинов, радиостанций и других объектов культуры.
Некоторые из их постов винят Иран за смерть мирных жителей от противопехотных мин, так как Иран «мог их поставить» хуситам.
Закладывая фундамент
Другие темы пентагоновской психологической войны имеют прямое отношение к протестам в Иране.
Одна группа ботов и троллей специализируется на «защите прав женщин». Десятки постов сравнивают возможности для иранских женщин в Иране и за границей – один мем противопоставляет фото астронавта с фото жертвы семейного насилия, а другие разжигают протесты против ношения хиджаба.
Предполагаемая коррупция правительства и рост стоимости жизни также часто подчеркивают, особенно в отношении еды и лекарств – производство которых в Иране контролирует КСИР, на что интернет-сотрудники CENTCOM постоянно указывают.
Права женщин, коррупция и стоимость жизни (прямой результат удушающих санкций США) – главные причины протестов, как утверждают.
Несмотря на насилие и вандализм протестующих, против как граждан, так и властей, например, уничтожение машины скорой помощи, увозившей раненых полицейских от бунтовщиков, они также утверждают, что защищают права человека.
Истеблишмент, СМИ и «эксперты» отвергают как «теории заговора» любые предположения, что протесты в Иране и за границей могут быть чем-то другим, кроме как подлинным проявлением настроений рядовых граждан.
Однако, полно несомненных доказательств иностранного спонсорства и направления, например, публичное лицо протестов против хиджаба – Маси Алинеждад, которая долгие годы поощряла иранских женщин к церемониальному сожжению своих головных платков из квартиры, предоставленной ФБР в Нью-Йорке, а потом публиковала в сети их фото, которые перепечатывали соцсети и буржуазные СМИ.
Смена режима другими средствами
Действия Алинеджад вызвали массу лести и освещения в легковерных СМИ, при чем ни один журналист или СМИ не интересовались, не связана ли ее важная роль в этом предположительно низовом, местном по происхождению движении протеста с враждебным иностранным вмешательством.
И это несмотря на то, что Алинеджад снималась на фото рядом с Помпео и получила ни много ни мало 628 000 долларов от государственных контрактов США с 2015 года.
Большая часть этих денег – от Совета по международному вещанию – агентства США, которое занимает пропагандистскими органами, как Радио Свободная Европа и Голос Америки, который также передает на фарси программу с Алинедажад уже семь лет.
Эти группы постов в соцсетях могут выглядеть безобидными и подлинными в век кликбайта и вирусных фейковых новостей, однако, если собрать их и проанализировать, они составляют мощное и опасное оружие, одно из многих в пентагоновском арсенале для смены режима.
Кит Кларенберг – английский журналист, расследующий роль шпионских служб в формировании политики и общественного мнения.
https://thecradle.co/Article/Analysis/16372 – оригинал на английском