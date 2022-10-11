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Суд признал геноцидом немецкую оккупацию в годы Великой Отечественной

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Суд признал геноцидом немецкую оккупацию в годы Великой Отечественной

Преступления немецко-фашистских войск и их союзников против мирных жителей и военнопленных в Ленинградской области в период Великой Отечественной войны признаны геноцидом. Такой вердикт вынес Ленинградский областной суд.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР), в рамках расследования уголовного дела были собраны доказательства целенаправленного массового уничтожения людей на оккупированной территории региона.

Свидетелями по делу, помимо историков и экспертов, выступали бывшие малолетние узники немецких концлагерей. Во время процесса были представлены подтверждения жестоких преступлений фашистов: расстрелов, пыток и сожжений, расправ над мирными жителями вплоть до умышленного минирования детских игрушек, а также доказательства намеренного уничтожения городов, сёл и разграбления культурных ценностей.

В одном из районов, под данным заявителя, были расстреляны, угнаны в рабство и замучены в лагерях свыше 435 тыс. человек. Это пятая часть от населения современной Ленобласти.

«Следователями установлено, что перед немецкими военнослужащими, которые дислоцировались в городе Луге, командованием были поставлены задачи по проведению так называемых карательных экспедиций. Итогом таких экспедиций становились уничтожение и расстрелы мирного населения, сожжение населённых пунктов, угон скота, вывоз продовольствия и другого имущества в Германию. При этом каратели были беспощадны к детям, женщинам и старикам, оставляя после себя выжженную землю. Так, в ходе раскопок на территории Луги и Ломоносовского района Ленинградской области были обнаружены скелетированные останки 138 человек, среди которых есть дети. Экспертами констатирован насильственный характер их смерти в годы Великой Отечественной войны, – говорится в сообщении пресс-службы СКР. – Кроме того, советские граждане принудительно вывозились в концлагеря. Одна из пострадавших сообщила следователям, как будучи 6-летним ребёнком, она с родителями из деревни Шустручей Ленинградской области была принудительно перевезена в концлагерь. Там она провела три года в бараке за колючей проволокой, наблюдая за тем, как умирали её родные и близкие. Подобные факты носят массовый характер и подтверждают реализацию преступных планов немецко-фашистских захватчиков, обрекавших население оккупированных территорий на голод и смерть. Также следователями доподлинно установлены зверства нацистов при отступлении с ленинградского фронта. Они массово расстреливали жителей деревень на пути следования».

«Собранные следствием доказательства и установленные факты свидетельствуют о том, что все эти преступления были направлены на истребление мирного населения не только отдельных населённых пунктов и регионов, но и всего советского народа», – заключили в СКР.  

По подсчётам специалистов, материальный ущерб Ленинграду, нанесённый за годы блокады, оценивается в более чем 35 трлн рублей.

По материалам сайта СКР, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/sud_priznal_genocidom_nemeckuju_okkupaciju_v_gody_velikoj_otechestvennoj_519.htm
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