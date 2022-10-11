Человек эры кольца. Виктор Ефимов
ЧАС БЫКА
https://konzeptual.ru/chas-byka-11910?utm_source=smi
00:35 Ваше отношение к книге Ивана Антоновича Ефремова «Час Быка»?
02:00 Как наследие Зигмунда Фрейда повлияло на появление в литературе образа мрачного будущего? И особенно на жанры фантастики и антиутопии?
10:08 Как Ефремов различает коммунизм в его предельной степени и тоталитаризм планеты Торманс?
14:29 Коммунизм по Ленину и по Ефремову – каковы различия?
18:05 Достоверно ли известно, что планета Торманс, это аллегория на Китай эпохи Культурной революции? Почему Ефремов нацелил острие своего писательского анализа именно на Китай, а не США?
20:09 Являются ли пророческими главы книги, повествующие о расслоении людей по ДНК на планете Торманс? Общество трансгуманизма в принципе к этому и ведет, что будут люди генетически улучшенные и им будет уготована одна судьба, и те кто не согласится на улучшения и тех, кого невозможно улучшить, и что их ждет можно только догадываться.
26:00 Как жертва команды корабля «Тёмное пламя» помогло людям планеты Торманс выйти на новый виток развития? Была ли эта жертва необходима? Почему Ефремов убил часть команды корабля, есть ли тут аналогии с жертвенеческим героизмом раннего СССР периода Гражданской войны и периода Великой Отечественной Войны 1945 года?
36:00 Возможно ли преодоление толпо-элитаризма в обществе?
Виктор Ефимов
ВКонтакте
https://vk.com/dotupractic
https://vk.com/viktorefimof
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCoCOyx5PZqah8vGGF6qiB9Q
Сайт: http://концептуал.рф
Книги: https://konzeptual.ru
Youtube: https://www.youtube.com/user/konzeptualtv
ВКонтакте: https://vk.com/konzeptual_rf
Одноклассники: https://ok.ru/konzeptualrf
Telegram: https://t.me/konzeptual_ru
#Концептуал #ВикторЕфимов #АлександрШлотов