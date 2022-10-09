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1972. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане

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01. На рынке в узбекском городе Самарканд женщина внимательно осматривает виноград, предлагаемый продавцом
01. На рынке в узбекском городе Самарканд женщина внимательно осматривает виноград, предлагаемый продавцом

02. На этом базарном прилавке в узбекском городе Самарканд в основном продают виноград и яблоки..png
02. На этом базарном прилавке в узбекском городе Самарканд в основном продают виноград и яблоки

03. На рынке в Самарканде женщина покупает яблоки у старика,.png
03. На рынке в Самарканде женщина покупает яблоки у старика

04. Дыни в изобилии на рынке в узбекском городе Самарканде.png
04. Дыни в изобилии на рынке в узбекском городе Самарканде

05. На рынке в Самарканде мужчина ищет деньги, чтобы заплатить точильщику за его работу..png
05. На рынке в Самарканде мужчина ищет деньги, чтобы заплатить точильщику за его работу

06. В Самарканде на фабрике, специализирующейся на серебряном шитье, молодые женщины шьют шапки тюбетейки, типичный узбекский головной убор. Как прав…
06. В Самарканде на фабрике, специализирующейся на серебряном шитье, молодые женщины шьют шапки тюбетейки, типичный узбекский головной убор. Как правило, женские головные уборы стоят дорого, а мужские шапки самые простые.

07. В Самарканде девушка шьет тюбетейку, типичный узбекский головной убор, на фабрике, специализирующейся на серебряном шитье..png
07. В Самарканде девушка шьет тюбетейку, типичный узбекский головной убор, на фабрике, специализирующейся на серебряном шитье

08. Шелковые ткани отечественного производства используются на Самаркандской шелковой фабрике для пошива праздничной одежды для женщин.png
08. Шелковые ткани отечественного производства используются на Самаркандской шелковой фабрике для пошива праздничной одежды для женщин

09. Четверо узбеков играют народную музыку на традиционных инструментах перед домом в Самарканде, чтобы привлечь внимание прохожих к тому, что в доме…
09. Четверо узбеков играют народную музыку на традиционных инструментах перед домом в Самарканде, чтобы привлечь внимание прохожих к тому, что в доме проходит свадебное торжество

10. Двое узбеков играют народную музыку на традиционных инструментах перед домом в Самарканде, чтобы привлечь внимание прохожих к тому, что в доме пр…
10. Двое узбеков играют народную музыку на традиционных инструментах перед домом в Самарканде, чтобы привлечь внимание прохожих к тому, что в доме проходит свадебное торжество

11. Часть искусно спроектированной колонны медресе Шир-Дор на Регистане в Самарканде..png
11. Часть искусно спроектированной колонны медресе Шир-Дор на Регистане в Самарканде

12. Тщательно отреставрированный деревянный потолок мечети Хазрат Хизр в Самарканде. Святой Хизр был покровителем путешественников. В начале 1970-х г…
12. Тщательно отреставрированный деревянный потолок мечети Хазрат Хизр в Самарканде. Святой Хизр был покровителем путешественников.

13. Тщательно отреставрированный купол примерно 600-летнего мавзолея Гур-Эмир в Самарканде.png
13. Тщательно отреставрированный купол примерно 600-летнего мавзолея Гур-Эмир в Самарканде
14. Главный вход медресе Шир-Дор на Регистане в Самарканде.png
14. Главный вход медресе Шир-Дор на Регистане в Самарканде

15. Группа посетителей гуляет по некрополю Шах-и-Синда в Самарканде.png
15. Группа посетителей гуляет по некрополю Шах-и-Синда в Самарканде

16. Пожилая узбечка идут по некрополю Шах-и-Синда в Самарканде.png
16. Пожилая узбечка идут по некрополю Шах-и-Синда в Самарканде

17. Посетители проходят по некрополю Шах-и-Синда в Самарканде.png
17. Посетители проходят по некрополю Шах-и-Синда в Самарканде

18. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза недалеко от Самарканда.png
18. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза недалеко от Самарканда

19. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза под Самаркандом.png

20. После того, как хлопок-сырец собран на полях специализированного совхоза под Самаркандом, он с помощью конвейерной ленты складывается в высокие г…
20. После того, как хлопок-сырец собран на полях специализированного совхоза под Самаркандом, он с помощью конвейерной ленты складывается в высокие горы.

21. После того, как хлопок-сырец собран на полях специализированного совхоза под Самаркандом, он складывается на конвейерной ленте в высокие горы, а …

22. После того, как хлопок-сырец собран на полях специализированного совхоза под Самаркандом, он складывается на конвейерной ленте в высокие горы, а …

23. Во время уборки хлопка работники совхоза под Самаркандом отдыхают с виноградом, дынями и чаем, пока сотрудницы готовят основное блюдо; слева на з…
23. Во время уборки хлопка работники совхоза под Самаркандом отдыхают с виноградом, дынями и чаем, пока сотрудницы готовят основное блюдо; слева на заднем плане хлопкоуборочный комбайн
Источник: https://humus.livejournal.com/8620307.html
Метки: история, Россия, самарканд, средняя азия, туркестан, фото
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