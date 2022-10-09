1972. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане
01. На рынке в узбекском городе Самарканд женщина внимательно осматривает виноград, предлагаемый продавцом
02. На этом базарном прилавке в узбекском городе Самарканд в основном продают виноград и яблоки
03. На рынке в Самарканде женщина покупает яблоки у старика
04. Дыни в изобилии на рынке в узбекском городе Самарканде
05. На рынке в Самарканде мужчина ищет деньги, чтобы заплатить точильщику за его работу
06. В Самарканде на фабрике, специализирующейся на серебряном шитье, молодые женщины шьют шапки тюбетейки, типичный узбекский головной убор. Как правило, женские головные уборы стоят дорого, а мужские шапки самые простые.
07. В Самарканде девушка шьет тюбетейку, типичный узбекский головной убор, на фабрике, специализирующейся на серебряном шитье
08. Шелковые ткани отечественного производства используются на Самаркандской шелковой фабрике для пошива праздничной одежды для женщин
09. Четверо узбеков играют народную музыку на традиционных инструментах перед домом в Самарканде, чтобы привлечь внимание прохожих к тому, что в доме проходит свадебное торжество
10. Двое узбеков играют народную музыку на традиционных инструментах перед домом в Самарканде, чтобы привлечь внимание прохожих к тому, что в доме проходит свадебное торжество
11. Часть искусно спроектированной колонны медресе Шир-Дор на Регистане в Самарканде
12. Тщательно отреставрированный деревянный потолок мечети Хазрат Хизр в Самарканде. Святой Хизр был покровителем путешественников.
13. Тщательно отреставрированный купол примерно 600-летнего мавзолея Гур-Эмир в Самарканде
14. Главный вход медресе Шир-Дор на Регистане в Самарканде
15. Группа посетителей гуляет по некрополю Шах-и-Синда в Самарканде
16. Пожилая узбечка идут по некрополю Шах-и-Синда в Самарканде
17. Посетители проходят по некрополю Шах-и-Синда в Самарканде
18. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза недалеко от Самарканда
20. После того, как хлопок-сырец собран на полях специализированного совхоза под Самаркандом, он с помощью конвейерной ленты складывается в высокие горы.
23. Во время уборки хлопка работники совхоза под Самаркандом отдыхают с виноградом, дынями и чаем, пока сотрудницы готовят основное блюдо; слева на заднем плане хлопкоуборочный комбайн