На что способны современные «продвинутые агенты»? Игорь Шнуренко
Зачем юристы хотят вживлять себе в мозг чипы? Кого ещё подключат к облачному хранилищу? Что такое “продвинутые агенты”, и чем они полезны и опасны? На что вообще способен уже существующий искусственный интеллект? Говорит эксперт в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта Игорь Шнуренко. Ведущая – Анна Скок.
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