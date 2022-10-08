Автомобильное движение на Крымском мосту восстановлено
Немного хороших новостей на фоне утренней зрады.
1. Автомобильное движение по двум полосам автомобильной части Крымского моста возобновилось. Досмотр машин на въезде усилен. Пока пропускают легковые автомобили и автобусы.
2. Железнодорожную часть Крымского моста сейчас осматривают. Ожидается пуск поездов после 20-00.
Если сегодня действительно все получится, с запуском железнодорожного сообщения и частичным запуском автомобильного сообщения, то вкупе с возобновлением работы паромной переправы, это позволит достаточно быстро купировать логистические проблемы связанные с повреждениями связанными с утренним взрывом на Крымском мосту. Соответственно, имиджевый ущерб окажется куда как существенней, нежели транспортно-логистический. Устранение повреждений моста является важной стратегической задачей – уверен, наши инженеры и ремонтники сделают все возможное, чтобы ускорить введение в строй поврежденных участков моста.
Еще 23 апреля 2022 года, то есть ровно через два месяца после начала российской спецоперации, агентство РИА «Новости» со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины сообщило, что в эту страну из города Херефорд прибыли как минимум две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Состав одной — как минимум 8−10 человек. Сколько во второй тогда не было известным.
О задачах британских диверсантов тогда оставалось только догадываться. Но давно известно, что люди, которые служат в SAS, считаются одними из самых высококвалифицированных в мире в области организации государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов. «Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать профессор, а остальные — профильные специалисты…
Еще известно, что спецназовцы SAS прежде достаточно результативно участвовали в Корейской войне, в конфликте в Северной Ирландии, в войне Великобритании с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, в событиях в Персидском заливе и в афганской кампании НАТО. И повсюду их главными задачами становилось разрушение штабов, командных пунктов противника, железнодорожных узлов, складов боеприпасов и оружия и прочее. Чаще всего на перечисленные объекты наводилась своя боевая авиация. Однако в условиях противодействия мощной системы ПВО (а наличие таковой у российского Крымского моста — не секрет) или при малых размерах выбранной цели в дело вступали отряды особого назначения этой спецслужбы.
В июне нынешнего года присутствие британских диверсантов на Украине подтвердили и на Западе. Американский журналист-расследователь Сет Харп опубликовал свою переписку с наемником из США, который рассказал, что на Украине воюют бойцы спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS). И даже, мол, уже несут потери от «дружественного огня» неопытных солдат из Украины.
В июне же Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что для чего-то сумело добыть подробную техническую документацию по Крымскому мосту. По логике, это было необходимо, чтобы заранее рассчитать самые уязвимые с точки зрения диверсантов точки главного на сегодняшний день моста России. Наконец, 15 августа депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко похвастался, что Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. И подтвердил это фотографиями, сделанными за столом переговоров. По ним и выяснилось, что за столом в тот день сидел и тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. То есть уровень — выше некуда.
Между тем, сам факт таких переговоров в Лондоне мог свидетельствовать только об одном: Британия самым непосредственным образом вместе с украинцами готовится участвовать в уничтожении Крымского моста. Иначе, о чем же еще было советоваться в ее столице? А какими средствами для такой диверсии англичане могли располагать на Украине? Спецами из SAS. Больше никем для осуществления столь деликатного дела.