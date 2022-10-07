Семь сакральных кодов для броска к Русской мечте. Александр Проханов
Зачем существует русский народ? О чём он мечтает? Как работают законы русской истории? Выступление писателя, главного редактора газеты “Завтра” Александра Проханова на конференции “Сверхновая Россия. Какая ты будешь?”
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Сражение цивилизаций приведет к другому миропорядку.
Естественный путь написания этого миропорядка будет от земли а не из кабинетов.
!!!
Дядя смешал чужое с родным. Бред.
Главное, чтобы не такие как Проханов, писали коды русскому народу.