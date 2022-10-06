Взгляд из Китая на СВО
Интересное мнение из Китая на тему СВО. Китайская рефлексия на происходящее на Украине.
Блогер и публицист Сыма Нань из Китая в третий раз пообщался с редакцией Украина.ру. Мы поговорили об СВО и её информационном освещении на западе, природе конфликтов с участием США, катаклизмах и голоде, а также о глобальной политике и международных отношениях:
1:21 – Как в Китае сейчас освещают СВО?;
10:12 – Природа конфликтов на Украине и Тайване, участие США;
22:15 – Последствия ковида и экономический кризис, как это переживает Китай?;
32:25 – Катаклизмы и продовольственная безопасность;
45:39 – Участие США и стран Запада в конфликте между Россией и Украиной