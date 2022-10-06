Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение, Невероятное в мире

Взгляд из Китая на СВО

26 0

Интересное мнение из Китая на тему СВО. Китайская рефлексия на происходящее на Украине.

Блогер и публицист Сыма Нань из Китая в третий раз пообщался с редакцией Украина.ру. Мы поговорили об СВО и её информационном освещении на западе, природе конфликтов с участием США, катаклизмах и голоде, а также о глобальной политике и международных отношениях:

1:21 – Как в Китае сейчас освещают СВО?;
10:12 – Природа конфликтов на Украине и Тайване, участие США;
22:15 – Последствия ковида и экономический кризис, как это переживает Китай?;
32:25 – Катаклизмы и продовольственная безопасность;
45:39 – Участие США и стран Запада в конфликте между Россией и Украиной

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7903452.html
Метки: война на украине, Китай, кнр, Россия, США, тайвань, Украина, холодная война, экономика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Китай как «стратегический конкурент» США
Китай начнет сбрасывать доллар с постамента завтра
Осторожно, Китай
Стратеги оценили шансы Китая и Японии в полномасштабном военном конфликте
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 декабря 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru