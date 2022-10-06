Интересное мнение из Китая на тему СВО. Китайская рефлексия на происходящее на Украине.





Блогер и публицист Сыма Нань из Китая в третий раз пообщался с редакцией Украина.ру. Мы поговорили об СВО и её информационном освещении на западе, природе конфликтов с участием США, катаклизмах и голоде, а также о глобальной политике и международных отношениях:

1:21 – Как в Китае сейчас освещают СВО?;

10:12 – Природа конфликтов на Украине и Тайване, участие США;

22:15 – Последствия ковида и экономический кризис, как это переживает Китай?;

32:25 – Катаклизмы и продовольственная безопасность;

45:39 – Участие США и стран Запада в конфликте между Россией и Украиной

