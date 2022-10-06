“Лучшие в аду”
На Ютуб выложили фильм "Лучшие в аду" про войну на Украине. Это первый фильм такого рода снятый после начала СВО. Разумеется фильмы на эту тему еще будут, но этот первый.
Кино продолжает развивать франшизу "Турист".
Аннотация:
В новом фильме Пригожина и Нагина «Лучшие в аду» 2022 со скрупулёзной точностью воссоздан один из реальных боёв — два часа полного погружения в войну. Реалистичность картинки воистину пугающая, особенно на большом экране — вся тактика как на ладони: какое оружие, кем и когда применяется. Подробно. Очень. А больше всего потрясло то, что события показаны одновременно с двух сторон, причём без малейших, даже самых крошечных попыток принизить или расчеловечить противника. От штабов и до рядовых исполнителей. Никаких «разведчиков» и «шпионов» — братья («белые» против «жёлтых»). Это прямо подчёркнуто. И от этого только страшнее. Больнее.
это для мужиков фильм -начала смотреть и не смогла …потом у детей спрошу..
Про нашу молодежь в городах -сериал Капельник посмотрите -что делают деньги и как все равно в человеке остается человечье…Она другая -сегодняшняя молодежь..
раз ты такая сердобольная то может тебе взять на попечение покалеченного войной мужичка?
Привет Сибиряк, рад видеть. Как там барсучатина ?
привет! прикинь приезжаем на прииск чтоб демонтировать и вывезти всё, а хозяин сопли по харе мажет, типа трёх работяг призвали по мобилизации и их работу на нас вешает, а баблос не добавил. плюнули, взяли белорус и в обратку, одного по пути выкопали, жирный, бабка от счастья аж прыгает, что то из его созидает лечебное.
И Родина щедро,
Поила меня,
Березовым соком.
Если америкосы такие баблищи башляют, то фашизм не победим пока что.
Недавно тоже лечебное вкушал.
Товарищ под водочку угощал.
А рассказать забыл? , – как его добыл.
Хотя я почти сразу же, до “пиршества” узнал, что у него в этот день пёс семь индюков порвал…
И, как не мобилизованный с переулка сосед его разделать помогал.
А рецептик простой. Варится на малом огне до испарения воды, вновь подливается и так несколько раз… (чем больше тем лучше) а в конце перчик острый, стручковый с лаврушкой добавляется.
ПС и вот как быть с таким товарищем?
истинный товарищ, но пёсик лучше, никак охотничей породы?
Да я так то не гурман в этих вопросах.
Съели да съели.
главное по пьяне собачку не сьели
Собачкой ещё на утро на рыбалке закусывали… но уже без меня, – мне некогда было.
вспомнил случай, один поздно вечером кошеварил и спрашивает а где приправа? отвечают ему, там в кармашке рюкзака баночка, треть сыпь. буханули, закусили, а утром глянули в котелок, что за фигня, ОПАРЫШИ все кусты облевали, хмель с ходу вылетела
Вот зачем он вам пусть живет барсук. Не надо нашего барсука копать белорусами, я не знаю, фоторужье купите что ли. Голодаете? Лучше на геологов и строителей капканы ставьте. Иначе по этим дорогам приедут белорусы с гусеницами и ковшами. Разорят ваши охот. угодья и вас сдадут на анализы.
” Тихо в лесу, “ни кряк”..
Только не спит барсук.
Знает барсук ,
Что повесит на сук
Его, откопав, Sibiryak ”
Sorry, Игорь, – в миллион раз хуже твоих стихов, но лучше чем у КБ , и недалеко от оригинала.
Не сидится Жорке –
Больно после порки,
Прыгает и скачет,
Как футбольный мячик.
Прыг-прыг-прыг,
Прыг-прыг-прыг –
Прыгать Жоренька привык…
Народ, позвольте объясниться
Я , право,с ним (КБ) извёлся весь.
Никак не хочет починиться.
Вконец испортился, стервец.
То нагло в нос зарядит левой.
То скачет с криками “не вру!”
Марину сделал Королевой..
Он сломан, – точно говорю.
Поэтом вдруг назвался важно,
(тьфу-тьфу, зараза), а вчера
Он весь коньяк схлестал нахально.
И пел частушки до утра.
А был своим, весёлым малым..
Чиню, и не могу понять
Чего паршивцу не хватает?
Что вознесло его опять ?
(Sorry за попытку плагиата)
Что вознесло? Что не хватает?
Об этом Бог один лишь знает!
Да сам немного, может быть…
Поэтом не хочу я слыть.
Но ты, непрошенно, стал мил
И им меня провозгласил.
Поэтому, прошу тебя:
Избавь от титула меня.
Мне не под силу этот груз!
Не ровен час, опять конфуз
Меж нами тут произойдёт –
Уж эпиграмма тебя ждёт,
Отравой, как стрела, полна.
Она, Камрад, убьёт Тебя.
Поэтом можешь ты не быть,
а раздолбаем быть обязан.))
Так у Булгакова “привязан”
Кот Бегемот, шалун и враль.
И ты, меня желая пнуть ,-
не сможешь кактус мой лизнуть
По многу раз . Скажу в пример,
Что ты – давно не пионер.
На раздолбая я согласен –
Ведь этот титул так прекрасен!
Носи, но всё, тобой ваяя,-
Пойдёт так, как от раздолбая.
Нужды в том нет, пусть так и будет –
От раздолбая не убудет!
А вдруг не будет ни куя.
Что ты возьмёшь от Бытия ?
(Пока даму не перекорёжило, мож тормознём ?)) Про войну и ОБС ей важнее).
Найду что, я не просто кот –
Я шут и враль, я – Бегемот!
Пусть корёжит профурсетку.
У Бегемота нету талии
У Бегемота нету талии
Он не умеет танцевать
А мы ему по морде чайником и,..
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Гиппопотамом будем называть.
Выбирай – Кот ГиппопоТАМ или ГиппопоТУТ.
(это я начал уже веселиться).
Не вышел, братец, рыльцем ты,
Чтобы меня перекрестить.
Смотри, не ровен час, позора
Ты огребёшь по-полной, Жора!
Лизни мой кактус и расслабься. Везде есть и другая сторона. Закон отражения посылающему. Это уже проза.
Это тебе кажется, что проза…
Твой кактус вырос для того,
Чтобы лизал ты сам его.
Я же совсем не напрягаюсь –
Тобой, как хлебом, наслаждаюсь.
Мой кактус вырастил я сам. Для удовольствия лицезреть его красоту. Он мне отвечает за заботу. Тут ты не угадал. Наслаждайся, я не против.)
Споки-ноки, обормот –
Утомился Бегемот.
Пока.
Бегемоту – обормоту bye.
я так понимаю ,вы устроили голубую тренировку ,чтобы завтра поздравлять Владимира и Россию с Победой.? Конечно ,откуда ж детям взяться..
По другому Вы понимать не можете. Априори только извращённо. Программа, увы.
да я бы не копал, да бабка нудит и нудит, давай ей барсука и всё на этом, шибко говорит он полезен для женского здоровья, чего то мастырит с его и мажется.
кстати, я когда иду зимой на рыбалку всегда мажу ноги, руки и лицо его жиром
Ничо бывает У нас есть остров Отдыха, там карусели стояли, чертово колесо, все забросили, а кабельные линии остались в земле. Мне нужен был металл, антенны делать, так прикинь, я посреди города с экс. белорусом раздел метров сто кабельной траншеи и вырвал кабеля. Кабель оказался с жилами не круглого сечения мало полезный как и барсук в наше время.
так я и говорю, бабка дура, барсука ей подавай, ей пора уже грехи пред мной отмаливать, а она всё командует. вот слиняю на фронт и стану героем! и прихвачу трофей молодую, жопастенько- сиськастую хохлушу, быстро угомонится
Так бабка и была когда то этой хохлушкой, любая хохлушка там поживи, барсука начнет ловить. Вези полячку тогда начальство начнет на охоту наезжать, а тебя егерем по блату назначат.
Восхищён, Игорь, твоей глубиной понимания проблем у Сибиряка.))
Это наши общие нити жизни а не проблемы. Просто у Сибиряка есть привязка к Родине, а у большинства людей цивильного мира нет. Вот жители родины барсук, мышь полевая, крот, исчезающие виды аборигенов животного мира. Горожане их даже в зоопарке не видели, где их родина? В китайском телевизоре смартфоне маршрутке гостинке? Такие родины есть у любого жителя не России, родина должна быть живой.
Игореша ,он же Гога -ты долго это предрекал -вот радуйся -определилась так сестра :
“Выбор сделан: Армения даже перестала делать вид, что пытается усидеть на двух стульях
Брюссельская встреча секретаря Совбеза Армении Григоряна с представителями НАТО расставила все точки над i.
Вот эти точки:
ℹ️Для Армении война с Азербайджаном – конфликт равный по значимости СВО на Украине.
ℹ️Армения при этом выполняет роль «святого» демократа, который уничтожает авторитаризм в Баку и борется с Турцией и Россией на стороне «свободного» западного блока.
ℹ️Вашингтон для Еревана – единственная опора, которой не может быть ни РФ, ни даже ЕС.
ℹ️Дальнейшее членство Еревана в ОДКБ под вопросом и, что удивительно, по инициативе самой Армении, которой видите ли не понравилось, что Москва поддержала Азербайджан в последнем приграничном конфликте. В этой поддержке армянские власти видят желание разделить территорию их страны. Любопытно будет посмотреть, что от неё останется после столь близкой дружбы с Америкой.
ℹ️Москва, говорит Григорян, не хочет иметь рядом либерального соседа, чтобы собственным гражданам было не повадно стать свободными, а как аргумент использует приток русских в страну после мобилизации. Отчего же 30 лет армяне бежали от свободы в Россию, он при этом не уточняет.
ℹ️Сведения о работе российских спецслужб передаются западным разведкам и это совсем не секрет.
ℹ️Ещё одно доказательство преданности западным ценностям – особое внимание вопросам сексуальных меньшинств. Мол, если б не церковь, со своими традиционными ценностями, то вообще им было все дозволено.
Григорян, не секрет, лишь рупор своего премьера, Пашиняна, а все, что сказано этим рупором на прошедшей встрече, – практически прямо высказанное предложение Западу открыть ещё один фронт против России.
Все сказанное в Брюсселе, хоть и режет ухо, но сюрпризом не является, а вполне вписывается в цепочку происходящих вокруг Армении событий.
Визит главы Минобороны в Пентагон, посещение Еревана Нэнси Пэлоси и обещанная ею всецелая поддержка, место главного миротворца, на которое спикер Армянского парламента поставил Америку, и многое многое другое обязательно привело бы к тому, что стало очевидным: пользуясь ситуацией, наши армянские братья, втыкают России в спину нож, чтобы друзья из Вашингтона поверили в серьезность намерений Еревана стать по-американски свободными.
Марина вы как ребенок, Москве Армения побоку хоть Ереван забирай. Нас интересует коридор от Иранской границы. РФ изолировали во всем мире, наши самолеты и суда вне закона. Остались лазейки типа турции сербии армении монголии их без боя не отдадут, замесят кого угодно. Армяне тупят конкретно, чтоб дать всем по носу, не надо щемится ни с Москвой ни с Парижем надо обратится к Тегерану с просьбой зайти на танках и навалять бакинским эмиссарам. При таких переговорах Москва мгновенно схватит попу в горсть и защитит армян. Нато и хоть кто армянам помогать не станет пока они Тегеран о помощи не попросят. Тогда помогут из страха усиления позиций Ирана в закавказье.
Захарку Прилепина полюбила? Ох уж эта женская непоследовательность!)))))))
не поняла -разве не я размещала год назад этот видос с Прилепой …https://yandex.by/video/preview/10856569666335563282…где он тупо предлагает Навальному тупой охлос разделить на зоны влияния ,т.е. пасти их за денежку.Кому про плохих баяр ,кому про патритизм..А еще недавно про всю эту бл..кую сегодняшнюю перекрашенных Шаманов,Полуниных,Военкоров и все на оплате у фирм и их данные…Ты тоже занят и некогда читать??а только успеть свое накатанное вылить??А потом про “врешь”вылить ,штампик т.с.-по методичке ..
Ну фильм же тебе,понравился?Это же он сценарий написал.
Найди слово понравился в этом :”это для мужиков фильм -начала смотреть и не смогла …потом у детей спрошу..
Про нашу молодежь в городах -сериал Капельник посмотрите -что делают деньги и как все равно в человеке остается человечье…Она другая -сегодняшняя молодежь..”
п.с. могу дополнить -игра актеров для сериала хорошая ,хотя топовых и нет.Сериал интересен для меня и я его пробежала ,если честно за вечер ,потому как поразила жизнь этой тик-токовой молодежи -просто ужас ,но все равно есть и человеки…
Терпеть не могу СоЛженицина,потому мне даже в голову не придёт мысль смотреть фильм снятый по его “произведению”.
и это логика хохлов ?? тогда -да -Украина ,цэ не Россия.
Это не логика,а здравый смысл,тебе по всей видимости,не ведомый.
Про “врёшь” даже и никто не сомневается про Ваше. СМИ РФ заявили про полное господство в воздухе над 4О4. А тут Вы притянули “военкора котенок” и “оплату у фирм”, где с его слов, авиация 404 4-ро суток бомбит своих. Так где господство ? Хоть бы своё вранье стыковали , что-ли. Хотя при Вашем склерозе это невозможно. От себя добавлю, что никогда не говорил про поляков, как “братья”. Про змагаров (инакомыслящих и охмурённых пруд пруди везде) – отдельная тема. Среди Вас, кошерных , тоже есть “оригиналы” – своего распяли, например. А вот город Славянск, в котором я был, почему-то так назвали и никто не переименовал. Очень классно бьёт по Вашей кошерной злобе в адрес славян. Ожидаемо.
Думаю у Украины вообще нет авиации,а господство заключается в её отсутствии на небом Украины.
Бред.
МИГ-29 не старый самолет, и за сегодня уничтожено 3 штуки самолетов и 700 человек убитыми.
Вон тебе чужой ответил , а он следит давно. Вероятно у него кто-то воюет (служит) в ПВО или авиации там (в СВО от РФ).
Скорее в голове.
“Необъяснимые вещи творятся не только под Белгородом, Мурманском и Подольском, где непонятные лучи устремляются в небо, а люди строят догадки по поводу боевого лазера «Пересвет» и противоспутникового оружия.
Под Донецком тоже происходит необъяснимое — четвертый день подряд авиация ВСУ бьет по своим позициям в районе Авдеевского укрепрайона.
Наши ломают головы, почему хо….л сходит с ума. Есть предположение, что украинская боевая техника «чудит» с нашей помощью. И то хлеб.”
@voenkorKotenok из Телеграм
раз уж пошла такая пьянка, то до амерских выборов нужно и нам, и им успеть испытать в деле образцы новых вооружений и технологий — как и во Вьетнаме было
именно под закрытие сезона, потому что иначе пришлось бы объяснять, почему применили и потом перестали..
п.с. мир циничен -кто не успел тот опоздал
Это природное явление.
Наблюдал как то очень много таких столбов по всему посёлку.
Это свет от уличных фонарей при определённых условиях (типа снежной порошки) отражается вертикально в одном луче.
Дама ещё не притянула инопланетян (хороших) на помощь разве что. Про грибы уже написала.
Инопланетяне у нас на складах при казармах сидят…
Блюдут как бы че с новинками вооружения пошло не так.
Хотя многое говорят солдатам “раздали” , – когда СВО начали. Только вот пользоватся как, – не показали.
Так что и остаётся у многих надежда на лучи.. – в ночи.
ОБС иногда полезно послушать, но раньше в роли твоих “инопланетян” выступали прапорщики. Они, как никто другой, очень правильно поняли “теорию относительности”. Прикол , Вить, в том, что военная машина РФ собиралась противостоять НАТО. Если ракетками – понятно. А руки простого воена должны быть снабжены понятными вещами. Тут да.
Про склады при казармах утрировал.
Там конечно же не прапора решали (дать или не дать новинки)
А вот когда настало время “дать” , оказалось что их не умеют “брать”
И все таки их многим дали, а они их потом за неумением пользоваться про”бали.