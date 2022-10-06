Финансовая подоплека украинского кризиса
Почему борьба доллара и евро обострилась именно вэтом году? Почему все войны идут на пользу доллару и США? Между кем будет следующая война в Европе? А также, что из себя представляют нынешние криптовалюты, и зачем государства создают цифровые валюты? Беседуем с экономистлм Александром Величенковым. Ведущий – Алексей Каныгин.
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