Террор-война
Террор-война
21 апреля в Твери сгорел Центральный научно-исследовательский институт войск Воздушно-космической обороны Министерства обороны Российской Федерации разрабатывавший вооружение в сфере противовоздушной и воздушно-космической обороны. 25 апреля в результате диверсии уничтожена нефтебаза в Брянске. В этот же день были задержаны двое подозреваемых в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева по заказу Службы безопасности Украины.
Работа над данной статьей началась до рубежной даты 24.02.2022, начала Россией военной спецоперации на Украине, изменяющаяся информационная картина постоянно требовала корректировать содержание.
В конце января–начале февраля 2022 года в республике Бангладеш умерли пять российских специалистов, работавших по линии "Росатома" на строительстве атомной станции "Руппур". Первую смерть, 48-летнего Алексея Барченко, зафиксировали 28 января, 2 февраля умер 40-летний Алексей Шакиров, 5 февраля умерли двое россиян 48-летний Павел Щукин и 59-летний Василий Толмасов, на следующий день умер 45-летнй Александр Воротников. Во всех случаях причиной смерти назвались «неизвестные причины».
Смерть в течении семи дней людей, прошедших тщательную профессионально-медицинскую проверку, не может быть случайной. Практически со стопроцентной вероятностью можно констатировать предумышленное убийство.
Можно было предположить, что причиной было противодействие деятельности "Росатома" со стороны западных конкурентов, в частности, американской фирмы "Вестингауз". Однако, при внимательном рассмотрении, более уместным будет соотнесение смертей атомщиков с визитом в Москву 10 февраля министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, на котором обсуждались проблемы Украины. Гибель атомщиков явно предваряла её визит в качестве средства давления на руководство Российской Федерации.
В конце февраля, почти сразу после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, в одном из частных домов в Подмосковье было найдено тело 77-летнего генерал-майора Главного разведывательного управления, экс-гендиректора ВО "Оборонэкспорт" Сергея Караогланова, как говорилось в сообщении «признаков насильственной смерти не обнаружено». Умерший генерал был многие годы одной из ключевых фигур российско-китайского сотрудничества в области военных технологий. Возникает и открытым остается вопрос, связана ли смерть генерала с СВО и вопросами возможных поставок в российскую армию китайского вооружения, в частности беспилотных летательных аппаратов?
Через месяц после смерти генерала Караогланова, 1 апреля в своей квартире в Донецке умер журналист Андрей Бабицкий. Работавший на российские масс-медиа бывший корреспондент радио "Свобода", Бабицкий был высочайшего уровня специалистом по военной пропаганде, фактически единственным в российском медиа-пространстве владеющим западными технологиями манипулирования массовым сознанием. В качестве причины смерти Бабицкого были названы «естественные причины».
В предыдущий временной период наблюдались аналогичные «странные смерти». 19 марта 2011 года умер якобы «от остановки сердца» ранее ничем не болевший депутат Государственной Думы Виктор Илюхин. В последний период своей жизни он работал по разоблачению т.н. «Катынского дела»: обвинения властей предвоенного СССР в уничтожении десятков тысяч польских офицеров. «Катынский миф» – одна из основ общественного сознания современной Польши, разрушение катынского нарратива грозило катастрофой для всей государственно-идеологической системы данного государства.
20 февраля 2017 года не стало дипломата представлявшего Россию в ООН Виталия Ивановича Чуркина. Внезапно почувствовав в своем кабинете недомогание, он был госпитализирован в американский госпиталь и вскоре скончался. Внятные причины смерти не оглашаются до сих пор. Виталий Чуркин прекрасно владел словом, полностью подавляя в своих выступлениях с трибуны ООН представителей Запада, в том числе и по вопросам связанным с Украиной и войной на Донбассе. Смерть Чуркина имеет все признаки демонстративного террористического акта с целью, помимо удаления из ООН неудобной фигуры, давления на руководство России.
В ноябре 2016 года на сайте "Свободная пресса" вышла статья "Кто убивает российских учёных", в которой приводилась информация о гибели с начала 2000-х годов более семидесяти представителей научной элиты России. Учёные погибали при весьма странных обстоятельствах. В частности в 2011 году потерпел аварию самолет, на котором летели пять лучших учёных-атомщиков России, в том числе работавшие на строительстве Бушерской атомной электростанции в Иране. Аналогия со странной смертью атомщиков в Бангладеш более чем очевидна, так же как и аналогия с методичной кампанией по уничтожению учёных-атомщиков в Иране.
Статья "Кто убивает российских учёных" практически не имела резонанса, тема террор-убийств была старательно и целенаправленно заглушена на уровне высшего российского руководства. Смерть десятков российских учёных и странный застой в ряде актуальных направлений научно-технического развития, в частности создания российского военного беспилотника дальнего действия, явно связаны с фактом, что "Сколково" и "Роснано", структуры курировавшие научно-техническое развитие России, возглавляли ныне эмигрировавшие «системные либералы» Дворкович и Чубайс. Уничтожение российских учёных носило целевой и проработанный характер, наверняка существовали аналитические структуры, центры принятия решений, подразделения практической реализации. Открытым остаётся вопрос: сколько учёных получали ультиматум: эмиграция и последующая работа на Западе или «смерть от неизвестных причин»?
Антироссийская террор-война последних десятилетий имеет не только научно-технический аспект. Спецоперация на Украине выявила актуальность информационно-психологической и идеологической войн, к котором Россия оказалась совершенно не готова.
К началу спецоперации российское общество лишилось нескольких значимых патриотическо-медийных фигур, ораторов и публицистов, способных к выработке новой консолидирующей идеологии военно-мобилизационного характера. Если бы в настоящее время были живы и активны Константин Крылов, Егор Просвирнин и Владимир Жириновский, то ситуация с информационным освещением комплексной войны Запада с Россией было бы радикально иной.
Особенно в плане ведущейся террор-войны надо отметить очень странную смерть публициста Егора Просвирнина. По официально озвученной информации он покончил самоубийством, выбросившись из окна. Следует признать, что при всей неоднозначности своих взглядов, Егор Просвирнин был российским патриотом, симпатизантом Новороссии и непримиримым врагом украинского режима. Как талантливый публицист он имел большое число сторонников в среде право-интеллектуального, особенно молодёжного, сегмента российского общества. Смерть Просвирнина, вероятно, имела целью, как ликвидацию одной из ключевых фигур информационно-психологической войны, так и дискредитацию официальных российских властей, на которые определенными силами стала возлагается вина за смерть Просвирнина.
Последние годы со стороны руководства России делалось всё, чтобы нарратив террор-войны не проник и не закрепился в российском общественном сознании. Хотя её ведение после 2014 года было открыто декларировано на уровне высших властей США. 29 сентября 2016 года официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби, комментируя российскую военную помощь Сирии, сказал: «Гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и россияне продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты».
Менее чем через три месяца после слов Кирби – 25 декабря 2016 года произошла катастрофа правительственного самолета Ту-154 с артистами ансамбля Александрова, гражданской активисткой Доктором Лизой на борту. Характер повреждений планера, в частности разрывы и деформация силовых элементов конструкции, указывали на внутренний взрыв. Однако власти внятных причин крушения правительственного лайнера так и не озвучили.
Методы и техники ведущееся уже многие годы террористической войны против России, как уже упоминалось, имеют прямую аналогию с очевидной всему миру кампанией по уничтожению учёных-атомщиков Иране. Однако если Иран выработал систему «адекватных ответов» на смерть своих граждан, то у нас не видно какой-либо практики купирования и предотвращения подобных явлений. Такое ощущение, что наверху вообще не видят системного и масштабного характера данного явления. Возможно, что приведённые выше факты не получили до сих пор комплексного изучения и аналитического сведения в единую картину.
Если случаи подобные массовой смерти атомщиков в Бангладеш перестанут быть единичными, то в самом ближайшем будущем можно прогнозировать террористические атаки разного вида и уровня (попытки через акты террора дестабилизировать отдельные регионы России, в частности Северный Кавказ, могут возникнуть различные формы дестабилизационной террор-активности, вплоть «до тверско-карельских партизан»), в том числе физическое уничтожение ключевых фигур российской государственной и общественной жизни. Могут быть задействованы законсервированные структуры, ничем себя до нынешнего времени не проявлявшие и сберегаемые для «часа икс». Целью удара станет само функционирование России как государства-системы.
Российской власти необходимо провести системный анализ явлений потенциального и явного индивидуального террора и выработать возможные методы противодействия, в частности меры защиты ключевых персон, от которых зависит деятельность государственно-общественного организма.
В этом ключе крайне необходимо так же создание новой мобилизационной общественной идеологии «осажденной крепости» и донесение до всего населения очевидного факта ведения Западом комплексной войны на уничтожение России и русского народа.
Комплексный кризис Запада очевиден. Российский и украинский вектора лишь его составные части. Чем быстрее Запад движется к социально-экономическому коллапсу, тем сильнее будет вестись комплексная война на уничтожение России и русской цивилизации.
(с) Юрий Сошин
https://zavtra.ru/blogs/terror-vojna_priznat_ochevidnoe_ – цинк