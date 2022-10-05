Ратификация завершена
Путин подписал документы о ратификации соглашений о приеме в состав России ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Таким образом 5 октября завершился процесс принятия новых регионов в состав России. Все юридические формальности соблюдены.
Теперь осталось закрепить эти успехи на поле боя, где противник продолжает вести наступательные действия, стараясь продвинуться до того, как массы мобилизованных повалят на фронт.
ООН:Документ о осуждении дискриминации русских и русскоязычного населения в некоторых странах,подписали 11 стран из 193,это – Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия,Венесуэла.
Соответственно выходит,что руссофобию поддерживают 182 страны.
Очень интересно, чем же Россия ответит,в первую очередь своим “большим друзьям”за поддержку русофобии? “Друзья” то знатные-Казахстан,Армения,Киргизия,Узбекистан,Азербайджан,Турция,Сербия,Куба,Венгрия,Индия.
Поймёт и простит?