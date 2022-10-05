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Ратификация завершена

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Путин подписал документы о ратификации соглашений о приеме в состав России ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Таким образом 5 октября завершился процесс принятия новых регионов в состав России. Все юридические формальности соблюдены.
Теперь осталось закрепить эти успехи на поле боя, где противник продолжает вести наступательные действия, стараясь продвинуться до того, как массы мобилизованных повалят на фронт.







Первые назначения в новых субъектах РФ.
1. Пушилин – ВРИО главы ДНР
2. Пасечник – ВРИО главы ЛНР
3. Балицкий – ВРИО губернатора Запорожской области
4. Сальдо – ВРИО губернатора Херсонской области
Выборы в регионах пройдут в сентябре 2023-го года.
В ДНР и ЛНР сохраняется должность главы республики. В Херсонской и Запорожской областях обычная должность губернатора.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7899678.html
Метки: война на украине, ДНР, Запорожье, лнр, право, Путин, Украина, херсонская область
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16017 14925
    KT час назад

      ООН:Документ о осуждении дискриминации русских и русскоязычного населения в некоторых странах,подписали 11 стран из 193,это – Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия,Венесуэла.
      Соответственно выходит,что руссофобию поддерживают 182 страны.
      Очень интересно, чем же Россия ответит,в первую очередь своим “большим друзьям”за поддержку русофобии? “Друзья” то знатные-Казахстан,Армения,Киргизия,Узбекистан,Азербайджан,Турция,Сербия,Куба,Венгрия,Индия.
      Поймёт и простит?

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