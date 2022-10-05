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Причины и последствия подрыва веток «Северного потока». Борис Марцинкевич

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Кто взорвал нити российских газопроводов “Северный поток” и “Северный поток-2″?
Каковы последствия взрыва – технические и экономические? Можно ли и нужно ли восстановливать газопровод? Кому наиболее выгодна сложившаяся ситуация? И что Россия непременно должна сделать до 2030 года? Говорит физик, главный редактор журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

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#ДеньТВ #СП #СП2 #СеверныйПоток #газ #Европа #подрывгазопровода #США #ЕС #Марцинкевич #диверсия
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_MtEy9H4lc4
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