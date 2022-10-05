Причины и последствия подрыва веток «Северного потока». Борис Марцинкевич
Кто взорвал нити российских газопроводов “Северный поток” и “Северный поток-2″?
Каковы последствия взрыва – технические и экономические? Можно ли и нужно ли восстановливать газопровод? Кому наиболее выгодна сложившаяся ситуация? И что Россия непременно должна сделать до 2030 года? Говорит физик, главный редактор журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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Кто взорвал понятно. Только один трубопровод СП2 уцелел. По нему можно качать.
Интересный вопрос: А почему уцелел?
Потому что его не взорвали.
Логично. Так я выше и спрашивал : Почему не взорвали вместе с остальными?