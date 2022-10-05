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Президиум ЦК времён Хрущева. Часть II. ‎Спицын Евгений

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«‎Политбюро и Секретариат ЦК 1945-1985 Люди и Власть»‎
https://konzeptual.ru/politbyuro-i-sekretariat-ck-v-1945-1985-gg-lyudi-i-vlast-11816?utm_source=smi

00:14 С чего Н.С. Хрущев начал разрушение сталинской промышленно- хозяйственной системы управления? Какие ещё сталинские начинания извращал и присваивал Н.С Хрущев?
10:30 Кто выступил против нововведений Никиты Сергеевича Хрущева? Те, кто строил страну вместе со Сталиным, почему они молчали?
16:33 Может ли нынешняя агрессия коллективного запада на Украине быть следствием того, что еврейской организации “Агро-Джойнт” были обещаны земли в Крыму?
20:07 Как Н.С. Хрущев подготовливал почву под свой доклад на ХХ съезде КПСС?
25:16 Какую роль при Н.С Хрущёве играл Л.И. Брежнев? Какую должность он занимал и какими возможностями обладал?

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#Концептуал #ЕвгенийСпицын #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lgOR4KeM93A
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