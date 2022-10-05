Входя в жизнь как торжество интеллекта, научно-технического прогресса, очередного прорыва в знаниях о природе и человеке, позволяющего обеспечить людям благосостояние, мир, здоровье или что бы то ни было ещё, открытие неизбежно, увы, порой превращается в разрушителя, в средство войны, в опасную для общества реальность…

Взять хоть топор. Ему, считают специалисты, под 800 тысяч лет. В Европе самые ранние были еще у предков неандертальцев, которые использовали его и как молоток, и скребок, и долото, и… оружие. Считается, что именно топором Каин убил Авеля.

«Отец пенициллина» шотландец Александр Флеминг получил Нобелевскую за своё открытие, спасшее жизнь миллионам человек. А сегодня мы знаем, что антибиотики поражают органы слуха и зрения, оказывают токсическое действие на печень и почки, нарушают свертываемость крови и вызывают лейкопению, нарушают работу сердца, нервной системы и развитие плода… Не задумывались, каким путём медики это установили?

Мы хорошо знаем и одну из последних строчек в этом длинном списке человеческих инноваций, вошедшую сегодня почти в каждый дом – компьютер. С его помощью возникла всемирная информационно-коммуникационная сеть, справедливо названная «паутиной». К началу 2020 года она «оплела» 4,5 миллиарда человек, более половины всех жителей планеты. Браво!

Именно стремительному развитию интернета мы обязаны тем, что «сеть» подменила все человеческие инструменты получения информации, связи и коммуникации.

Сегодня важнее межчеловеческого общения, по крайней мере, по масштабам охвата населения – стали социальные сети. Facebook, Instagram, Twitter, мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, представляют собой новые инструменты отражения жизни, формирующие сознание миллиардов человек, создающие в каждом новом поколении иную, отличную от вчерашней, реальность, в которую вход «чужим» может быть легко запрещён. Но эта фикция свободы выбора лишь отдаёт нашу личную свободу в чужие руки. В руки коммерческих медиаплатформ, делающих нас прибыльной частью их бизнеса.

Получив в руки доступ к информации – к любой, в любое время, с любого конца света, – человек сегодня стремительно остаётся один. Психологический феномен этот легко объясним. Увязнув в «паутине», человек неизбежно ограничивает необходимость общения с другими людьми.

Но отстранившись от разговоров, чужих проблем, настроений, назиданий, переживаний, ограничив круг живого общения, человек «выгружается» из социальной среды и «загружается» в искусственно созданный мир.

С подачи «сети» мы всё быстрее разбегаемся по собственным норкам-убежищам и удивляемся тому, что наша реальность совсем не та, что у наших детей. Наши дети смотрят не то, что мы смотрим. Они слушают не то, что мы слушаем. И в этот информационный разрыв уже попадает третье поколение подряд – по крайней мере, в России. Оно конечно, и в прежние времена у каждого поколения были свои «битлы», брюки-клёш и молодежное арго. Но эта субкультура всегда была на виду, о ней знали все, хотя и далеко не все её разделяли. Главное – родители понимали суть явления и потому могли на него влиять.

…«Возвратившись домой, он подготовил ящик с помощью клейкой ленты и проволоки и укрылся в нем, взяв с собой остальные покупки. Он обеспечил себя всем необходимым – и едой, и вещами. На внутренней стенке ящика (слева, если стоять лицом к окошку) А. повесил ручное зеркальце и при свете карманного фонаря зеленым фломастером накрасил губы. Потом всеми семью цветами радуги, начиная с красного, нарисовал вокруг глаз широкие круги. Теперь он потерял сходство с человеком и напоминал скорее рыбу или птицу. А лицо его стало похоже на спортивную площадку, какой она видится с вертолета. И на ней – его маленькая, убегающая стремглав фигурка. Лучшей раскраски лица, которая бы так подходила для ящика, не придумать. Наконец-то он почувствовал, что сроднился с тем, что уже стало его неотъемлемой частью. И впервые заснул в ящике, привалившись к стенке. На следующее утро (прошла ровно неделя) А., надев на себя ящик, вышел на улицу. И домой больше не вернулся».

Роман-предвидение «Человек-ящик» Кобо Абэ написал почти полвека назад. И это были те самые полвека, в которые всеподавляющая технология «цифры» загнала нас каждого в свой телефон, дала собственный источник информации, свое место в ленте, свой account в компьютерной информационной системе.

Она сделала нас свободными друг от друга, развела по коробочкам, условия пребывания в которых нам диктует сеть. Жертвы – все, но наиболее уязвимы – дети. Меньше года назад американский коммерческий веб-сайт, каталогизатор компьютерных игр MobyGames, выпустил первый эпизод компьютерной игры Poppy Playtime, персонаж которой Huggy Wuggy – антропоморфное существо с синим мехом, треугольной головой и огромной улыбкой в несколько рядов острых зубов из куклы превратилось в кровожадного монстра, от которого и должны спасаться игроки. В хагги-вагги сегодня играют миллионы детей по всему свету. Это безобразное существо продают в газетных киосках по всей Москве. Кто-то раскрутил его в сети. Кто-то сделал его популярным. Кто-то сшил эти игрушки. Кто-то их привез, кто-то выложил на прилавок. Кто-то заявил, что это популярно у детей. Кто?

Компьютер. Правильнее говоря, медиаплатформы, существование которых в сети обслуживает ваш ноутбук и любой иной «гаджет».

Точно так же и с ЛГБТ пропагандой. Уж что еще более отвратительное можно человеку со здоровой психикой предложить? Но все медиаплатформы, как и тот же TikTok, связаны соглашением о партнерстве с «благотворительной» организацией Stonewall, насаждающей «ценности» этого сообщества.

С января эта соцсеть старательно подсовывает пользователям материалы по тематике трансгендеров и учит, как легко можно сменить пол. Доказательства искать не надо – достаточно заглянуть в TikTok по тегу ЛГБТ. Только в его русскоязычном сегменте вы увидите 8 миллиардов просмотров. И вас не удивляет этот счет на миллиарды?

На 17 октября Госдума перенесла законопроекты о распространении запрета пропаганды нетрадиционных отношений на граждан всех возрастов и увеличение штрафов, а также проект о включении пропаганды ЛГБТ в перечень запрещенной информации и установлении запрета на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на фильмы, содержащие такую пропаганду. А до этого дня это тягчайшее преступление против нравственного здоровья несовершеннолетних наказывает рублём – аж… от 4 тысяч.

Трудно переоценить извращенную изворотливость медиовоспитателей наших детей и внуков. Возьмите сайт «Фикбук» и его фанфики. Фанфик – это короткое литературное произведение на основе какого-то уже известного и популярного персонажа. К примеру, фильм с Гарри Поттером закончился, книги прочитаны (к слову, их создателю Джоан Роулинг до сих пор угрожают расправой за то, что два года назад она посмела публично возмутиться тем, что женщин, в угоду трансгендерам, теперь надо называть «людьми с менструацией»). Но детям интересно – что же дальше. На помощь приходит интернет. И они сами начинают придумывать короткие истории в продолжение темы. Это и есть фанфик. Казалось бы, ничего крамольного. Но одно из направлений таких фанфиков – слэш – подразумевает, что все герои любых произведений должны состоять в однополых связях. И это направление на Фикбуке самое популярное: 2,5 миллиона посещений в день. А теперь задумаемся: Фикбук – это российская платформа, где 2,5 миллиона наших детей в день читают пропаганду извращений.

Возьмите видео-хостинг YouTube, где большая часть просмотров относится к «рекомендованному». В его анимации – понятное дело, ориентированной на детей – основные темы «детских историй» это пропаганда тех же извращений, смены пола и ненависти к родителям. Чей это выбор – ребёнка, пап и мам, или американской компании Google, которой принадлежит YouTube?

А российский ВК? Казалось бы, ему-то уж надо бы – за всё хорошее. Но вспомните его сообщество «Дети-404», запрещённое 7 августа 2015 года Центральным районным судом Барнаула за пропаганду среди подростков нетрадиционных сексуальных отношений. Уже через месяц ВК создал точно такую же страницу, на которую подписалось на тысячу человек больше, чем в момент блокировки.

А Telegram? В нём – вся наркоторговля России, все мерзости ЛГБТ и транссуицидалов.

Все знают, что в Telegram особый вид шифровки, и там вы никого и никогда не сможете идентифицировать так называемого куратора, который определяет темы и круг общения в анимэ-играх. А он и определяет. Все эти анимэ, как правило, основаны на пропаганде насилия и извращений. Дети, примеряющие на себя роль одного из персонажей, буквально прилипают к компьютеру и уже через месяц-полтора меняются до неузнаваемости, становясь бесполыми данями милохиными или дашами корейко…

Только потому, что эта беда очень хорошо знакома читателям, не требуется перечислять другие проблемы, вырастающие из компьютерного экрана. Однако требуется понять, что вся эта цифроэлектронная мощь работает не только на крупнейшие западные фармацевтические компании, подсаживая наших детей на гормоны, подсказывающие, где эти препараты можно купить и как обмануть психиатра, чтобы получить в нашей клинике справку о необходимости смены пола…

Это – антисемейная пропаганда, масштабный и глубоко эшелониррованный, в том числе и у нас в России, политический проект. Если у вас родители – гомофобы, если у вас страна – гомофоб, то вот вам «град на холме». Туда и направляйте все свои мечты, силы и судьбы.

Туда они и уйдут под беспомощные причитания Роскомнадзора, который у нас даже не щит и уж совсем не меч для защиты будущего нашей страны.





