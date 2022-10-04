ВЦИОМ о поддержке присоединения новых субъектов РФ
ВЦИОМ о поддержке присоединения новых субъектов РФ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), о восприятии россиянами референдумов о вхождении новых территорий в состав России.
Россияне демонстрируют абсолютную информированность о проведении референдумов в ДНР, ЛНР и освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей – в той или иной степени о них слышали 96%. Из них хорошо знают об этом 80%. Узнали о проведенных референдумах впервые в ходе опроса 4%.
По мнению 77% информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений. Уверены в обратном 11%. Примерно столько же затруднились с ответом/не отвечали на этот вопрос (12%).
Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью – 52%. Нейтральные оценки высказал каждый восьмой (12%), негативные – 11%.
В отношении необходимости защиты населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, также преобладает позитивная оценка. Считают, что Россия должна защищать интересы жителей этих территорий 83% граждан. Противоположной позиции придерживаются 11%, 6% затруднились с ответом.
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/referendumy-v-dnr-i-lnr-itogi – цинк
Что интересно, поддержка присоединения новых областей оказалась даже выше чем текущая средняя поддержка СВО, которая обычно колебалась в районе 70-75%. Основная проблема властей на текущем этапе не в том, чтобы убеждать население в том, что-то, что делают власти на Украине это правильно. Основная проблема властей заключается в том, что общество хочет видеть эффективность действий ради достижения поставленных целей. Военные неудачи в Харьковской и Херсонской областях оказались достаточно болезненными и сейчас общество ожидает, что после завершения мобилизации и достижения общего превосходства, армия возобновить активные наступательные операции в интересах достижения заявленных целей. Но объективно, это вряд ли произойдет раньше второй половины ноября-начала декабря 2022-го года. Скорее всего, в течение зимы мы будем наблюдать как ВС РФ будут бороться за возвращение оперативной инициативы.
Какой же умник рисует такие карты? ЛНР и ДНР же перепутаны! И то, что ставится в заголовок статьи, надо бы, конечно, проверять