Новости интеграции. 04.10.2022
Новости интеграции. 04.10.2022
1. Вслед за Государственной Думой Совет Федерации также утвердил документы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов РФ – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
2. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика сохранят свои названия, которые будут внесены в Конституцию РФ с соответствующими поправками связанными с новыми регионами.
3. Таможня на границе с ЛДНР будет снята в ближайшую неделю. На границе Крыма с Херсонской областью уже сняли, но контрольно-пропускной режим на время боевых действий будет сохранен, что вполне логично, с учетом активности украинских террористов.
4. По новому федеральному округу пока нет ясности – ни по названию, ни по конфигурацию, ни по руководителю. Но с учетом создания Крымского федерального округа в 2014 году (просуществовал до 2017 года), наверняка мы увидим новую административную конструкцию.
5. Гривна выйдет из употребления на новых территориях с 1 явнаря 2023-го года, сейчас идет дальнейшее наращивание рублевой массы, которая позволит безболезненно завершить процесс разрыва с гривной и обеспечить выполнение всех социальных обязательств в рублях.
6. На Украине утвердили решение СНБО "о невозможности переговоров с Путиным". Как писал еще в марте, есть существенные сомнения в том, что Путин и Зеленский вообще когда-либо еще встретятся. В конечном итоге, существенное значение имеют лишь переговоры с США относительно Украины, как с ее реальными хозяевами. Желания или нежелания украинских марионеток тут играют околонулевую роль.
С областью России КПП и с названием пока не решили.
Круто. Апхахочешся с этими русскими.
Идет торг ,но пусть республиками ,пусть со своими презиками в виде МММщика Пушилина ,но проголосовали ,а могли и нет,внутри сопротивление большое всяких пролондонских и проамериканских..Итак ТОРГ-кого интересует мнение ЗЕЛИ в майке..или Маска с Рогозиным -два афериста прилуненных
“Можно допустить, что через некоторое время США предложат России мир на следующих условиях:
— ВСУ получают команду “стоп”;
— Крым, так и быть, ваш (но на картах мы красим его в украинский цвет);
— остальные четыре региона ваши де-факто (но Киев их нет-нет да бомбит);
— граница — по сегодняшней линии контроля;
— вы отменяете мобилизацию в ВС РФ и ОПК.
То есть некий статус-кво+, с замороженным конфликтом на N лет.
Можно представить и то, что многие в России сочтут такое предложение лучшим из возможных. Особенно если оно будет подкреплено снятием ряда санкций, чтобы истеблишмент и его бизнес смогли вернуться в “прежнюю жизнь”.
▪️ Надо понимать, однако, что по этому сценарию в послевоенной России не изменится ровным счетом ни-че-го.
Всё останется как прежде: страна завалится обратно в спячку, а в умонастроениях элит возобладает идея возвращения РФ в “цивилизованный мир” и “мировое разделение труда”.
А лет через пять, когда Украина вдруг двинет танки на юг, ее встретят всё те же батальоны размером со взвод — с приписками, но без связи и БПЛА. А демобилизованный народ снова начнёт скидываться на броники под праздничный салют на нескончаемый День города.
▪️ Победа в войне, как учат сами англосаксы, означает достижение такого мира, который лучше довоенного. Для России это станет возможным при выполнении трех условий:
1. Экзистенциальная угроза “Украина как анти-Россия” перестаёт существовать.
2. США и НАТО дают на уровне обязывающих договоров гарантии безопасности РФ.
3. Сама Россия возвращается с войны преображенной: с новой Армией, новой военной техникой, новой героической элитой, новыми отношениями в обществе. И с новой идеологией “Русской альтернативы” — по мотивам программной речи Путина от 30 сентября.
Это стоит иметь в виду всем, кто путает бусы с золотом, бизнесмена с политиком, фальшивый флаг с белым флагом, а прекращение войны — с Победой.
С названием можно и подождать: «как Вы яхту назовёте, так она и поплывёт.» Лучше подумать.
А что касается присоединения остальной украинской республики, то учитывая террористический характер её власти и части её населения, мне кажется лучше повременить. Представьте, что мы займём всю запрожскую область, а они возьмут и взорвут АЭС. Тогда весь мировой кагал скажет мол, раз вы заняли значит ваше, значит сами и расхлёбывайте. А если это произойдёт на территории украинской террористической республики, то сами террористы и те кто их поддерживают будут ликвидировать последствия. Всё правильно надо им давать бой на одних итерацию же территориях. Всё равно уже там надо всё заново восстанавливать.
скажите, а это верно передают СМИ ,что в Германии с осуждением политики Шольца и предлжением сотрудничества с Россией вышел народ во многих городах,особенно в Восточной части ФРГ..