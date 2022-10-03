Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.10.2022 г.)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.
На Купянском направлении в районе населённых пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники. Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60-ти единиц военной техники.
На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих.
На Артёмовском направлении в районе населённого пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники.
На Донецком направлении в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе населённого пункта Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
На Николаево-Криворожском направлении российские войска продолжали вести боевые действия по отражению наступления противника. На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники.
Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146-ти районах.
Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Краматорск, Артёмовск, Опытное, Ямполь Донецкой Народной Республики и Добрянка Херсонской области.
В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три украинские реактивные батареи РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области.
Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники.
550 трупов за сегодняшний день.
С какой стороны ? А с другой ?
Такие же сказки про белого бычка. Сейчас смотрел сводки, представь заводик небольшой станция заправки чего то там в чистом поле пусть там ангары подземные есть, это для наших войск якобы непробиваемая крепость. Их деды брали с одной артой кениксберг. туда на эти сараи десять фабов по 500 кг кинуть, что будет ними и ангарами? в чем проблема. Фабы кончились? Или – мобилизованные будут замешать убывающих контрактников. А цифры? Из 300 тыс можно 30 дивизий сделать новых. А тут четыре танка и взвод атакуют это уже событие, 20 бмп большое наступление. Погода нелетная, можно отступать. Нас дурят Жора, можно успоиться и дальше этот фильм не смотреть.
Панимаш, Игорь, насчёт “успокоиться” – это кому как. До первого прилёта, как говорится. Не надо сравнивать дедов и сегодня во всём. Я смотрю разные видео с телефонов и др. гаджетов по ведению боевых действий . И то , что я вижу иногда ( детали в основном, и фон) , – вызывает вопросы и некоторую оторопь.
Вот хохлюки проклятые у них круговая порука ,как увас на сайте?
“Уволенный после череды грубейших и серьёзнейших перегибов при мобилизации военкома Хабаровского края Юрий Лайко, об отстранении которого сообщал губернатор Михаил Дегтярев, назначен на аналогичную должность в Магаданской области
Свернуть
Такое впечатление, что кто-то тупо издевается. МО РФ продолжает скачки на граблях.
При Лайко за 10 дней частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч жителей Хабаровского края, однако каждого второго из них отправили домой как не соответствующего критериям отбора. Это показывает, что руководители подошли к делу предельно безответственно, если не сказать халатно, и абсолютно не соблюдали правила мобилизации очерченные президентом. Служебное несоответствие тут как минимум. И тут нате – военкома поощрили новой должностью, вместо того, чтобы – вещмешок в руки, из офицерского состава в рядовые и на передовую.
А с чего Вы взяли, что Юрий Сергеевич Лайко – “хохол” по Вашему ?
Не завязываю, нас опять надули. Хотя ожидаемо, конечно, миллион контрактников сгодятся на то, чтоб мобилизовать ноль три миллиона колхозников, но сам этот процесс не в какие ворота не идет. Таким макаром еще пилотов боингов начнут переучивать, но лучше тогда на авито поищут базу в виде як 40, пассажирский штурмовик, или отмотают киноленту и соберут сотню таких самолетов сами.
Уважаемый Брахман, по просьбам некоторых меня отправили в баню, и некоторые радовались перед другими.
Сейчас некоторые опять пристают к тому, кто в бане.
Неужели такое нужно ?
…сиди и не чирикай, пока кошка не съела!
От хозяина больше не капает, однако?
Придется наниматься в управдомы…
Барсучатину съем с оленем, тогда и помалкивать буду.
Неудачи на полях боев на б. Украине наводят на интересные мысли…
Несомненно, силы Запада поставили своей целью непременно истребить Русь и Русский Народ, и для этого не пожалеют ничего. Мобилизовали последние достижения науки и технологии.
Вот, к примеру, Искусственный Интеллект (ИИ). Где-то в США стоит могучий компьютер. По тысячам каналов, автоматически, поступают разведданные от спутников, радио, ТВ, Интернета о ситуации на поле боя. Формируется оперативная достоверная картина на данный момент. Подключается программа ИИ с заданной целевой функцией на основе алгоритмов оптимизации. ИИ выдает рекомендации к действию на поле боя. Генералам остается только оценить, насколько они соответствуют реальным возможностям, по их оценкам. Естественно, противник (это мы), если он без ИИ, и руководит только по карте, – обречен на поражение. – не та скорость.
Вспомним поражение чемпиона мира по шахматам Каспарова от компьютера с ИИ. ИИ оказался сильнее человека!
И выходит, чтобы одержать победу над силами Зла, недостаточно проявить мужество и стойкость на поле боя…. Нужно также:
- Запустить свой ИИ, но более мощный, или
- Лишить противника преимущества и разбомбить их ИИ, к чертовой бабушке!
ИИ-чушь собачья.Если они используют его,это хорошо,пускай тешатся.)
С позиции собаки, ИИ – конечно – чушь! Она предпочтет мозговую косточку!
С позиции здравомыслия.
СБОРНИК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА 72 ГЦИПСО ССО ВСУ.
https://bg14.ru/sbornik-fuekcionalnyh-objazannostej-lichnogo-sostava-gcipso-sso-vsu/
Рамзан Кадыров призвал тактику менять:
https://svpressa.ru/war21/article/347788/?utm_source=warfiles.ru
Автор поста не написал ещё одну вещь. Мусульманское мировоззрение прекрасно им , мусульманам, растолковало, кто такой “шайтан”. А Кадыров, пока, это прямо не сказал.