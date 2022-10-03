Проблема капитальных вложений
На графике первопричина нынешнего кризиса в Европе, да и в Китае: капитальные вложения в добычу полезных ископаемых падают из года в год с 2014 года. Учитывая, что 7-8 лет – это средний цикл реализации проекта в добыче, от первой лопаты, до запуска месторождения в эксплуатацию, то сегодня мир накрывают провалившиеся в 2014 году цены на нефть, газ, уголь и другое сырье. И это только начало! В этом году инвестиции в добычу будут ниже, чем в 2003 году!
На графике капексы компаний из США и Канады, однако они принципиально не отличаются от ситуации на Ближнем Востоке, Азии и странах СНГ. И пока инвестиции в отрасли добычи не вернутся на максимумы, мире будет догонять острая нехватка сырья. В целом, Европа уже ощутила этот дефицит в виде безальтернативности русского газа и нефти. Но то ли еще будет.
На текущий момент цены сдерживает не оправившиеся от коронакризиса экономики Европы, Китая, США и Индии, и ожидание рецессии в развитом мире. Но она лишь усугубит проблему острого дефицита сырья.
(с)Графономика
Острая нехватка сырья и нежелание после коронавируса его покупать, влечет меньшие вложения.
И чё?