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Проблема капитальных вложений

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На графике первопричина нынешнего кризиса в Европе, да и в Китае: капитальные вложения в добычу полезных ископаемых падают из года в год с 2014 года. Учитывая, что 7-8 лет – это средний цикл реализации проекта в добыче, от первой лопаты, до запуска месторождения в эксплуатацию, то сегодня мир накрывают провалившиеся в 2014 году цены на нефть, газ, уголь и другое сырье. И это только начало! В этом году инвестиции в добычу будут ниже, чем в 2003 году!

На графике капексы компаний из США и Канады, однако они принципиально не отличаются от ситуации на Ближнем Востоке, Азии и странах СНГ. И пока инвестиции в отрасли добычи не вернутся на максимумы, мире будет догонять острая нехватка сырья. В целом, Европа уже ощутила этот дефицит в виде безальтернативности русского газа и нефти. Но то ли еще будет.

На текущий момент цены сдерживает не оправившиеся от коронакризиса экономики Европы, Китая, США и Индии, и ожидание рецессии в развитом мире. Но она лишь усугубит проблему острого дефицита сырья.

(с)Графономика

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7896980.html
Метки: кризис, экономика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9680 7268
    чужой 3 октября 17:19

      Острая нехватка сырья и нежелание после коронавируса его покупать, влечет меньшие вложения.
      И чё?

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