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Новости интеграции новых территорий

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1. Госдума сегодня рассматривает вопросы ратификации докумнетов о принятии ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Вроде сегодня и Совет Федерации рассмотрит. Раньше говорили, что будет 4 октября, но вроде как решили ускориться. Каких-то проблем при утверждении документов не ожидается.
2. ЛНР и ДНР входят в состав РФ в границах референдумов 2014, то есть в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей. Запорожская и Херсонская область входят в своих административных границах (но уже есть разные оговорки про то, что на оставшихся территориях после освобождения надо проводить дополнительное голосование). Кроме того, 2 района Николаевской области, которые присоединены к Херсонской области, также входят в состав России.
3. В ЛДНР в ближайшие 7-10 дней будет отменена таможня, что позволит облегчить экономические процессы на территории республик. Давно пора.
4. Официальным государственным языком во всех 4 регионах будет русский язык. Украинский по желанию. Запрещать его не будут. Все как в Крыму и Севастополе.
5. Призыв новых граждан в российскую армию начнется с 2023-го года. Переходный период для регионов – до 1 января 2026-го года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7896618.html
Метки: война на украине, ДНР, донбасс, Запорожье, лнр, Россия, Украина, херсонская область
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