Что скрыл взрыв «Северного потока»? Россия вышла из сделки
Подрывы газопроводов «Северный поток» на этой неделе совсем заслонили собой более важную, но не такую броскую новость о завершении первого этапа программы развития БАМа и Транссиба. А, между прочим, это звенья одной, хоть и очень длинной цепи. Почему они взрывают, а мы строим, почему Россия вышла из сделки 50-летней давности и что будет дальше – об этом, а также о истории нового спасения расскажем в сегодняшнем выпуске. Сразу после краткой сводки позитива.
***
Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне для себя и таким образом профинансировать ещё два экземпляра для Донбасса можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278
~~..~~ Здравствуй`те ~~..~~
…Обрати,те Внимание:
несмотря на Реальные(РАЗНЫЕ)- Реальные в РФ Достижения,
“почему-то” не спешит на-это – реагировать население…
Комментариев НЕТ – молчит Народ,как воды набрал(и)в-рот…
* Почему молчат…КТО-или-ЧТО – им НЕ даёт…
_ _ _ _ _
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= ====
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 02-10-22.
Не все вернулись с поля.
Такая им досталась доля.
Богатыри не мы.
Теперь считать мы стали раны.
В Херсоне хохлы прорвали оборону России и потеряли только убитыми более 400 человек (за день). Раненых пока считают.
И Иран скоро будет заинтересован в Афганистане.
И Индия скоро будет заинтересована в Афганистане.
И откроется новый мокрый путь из Ирана в Балтику.
И заработает шелковый путь из Китая.
И заработает связь по северному морскому пути.
И Европа придет к нам сама.
Валерий, население только ЗА. Только беда в том,что управленцы нас не слышат. Они идут одной дорогой, народ другой дорогой…. А вся беда в том, что в 90е как создали ЦРУшники в нашей стране управленцев себе в угоду, так они и сидят до сих пор. И никто(самое смешное) их убирать не планирует. Вот так и живем: с одной сторны патриотизм прет со вех официальных СМИ,с другой стороны видим саботаж в эшалонах власти. Президент логически должен это пресечь. Но что- то не торопится.
попробуй у соседа на даче подвинуть забор на 20см -получишь вилами в бок..Так и тут -зацементированную Вертикаль по добыче и имению активов России в свой карман и чуть прижиревших москвичам (у каждого по две,три квартиры ,как у нашего минчанина чужого) только тронь-забудет про войну. Ведь нам всем удобно ,что на бюджетные деньги создано звено контрактников из желающих,но удивительно ,даже там отказников черте сколько ,они за деньги готовы там быть ,а защищать в бою не хотят и снесут Власть за неделю..Ибо уже привыкли жить хорошо..И за этот стабилизец ВВП и выьирали ,вспомни.Перемен хотят те,кто накопив сотни млн не допускается к вертикали или те,кто на оплате у Запада .30 лет грязного Капитализма с отсуствием морали ,совести ,с продажной Церковью сделали своё дело.Спичку поднесли к Украине первой ,поставив им жидов Презиками и вот они с упоением расстреливают русских..Надеюсь ,что мы еще сохранены ,ибо великоросы и за нами великая история защиты своей земли от нечисти .Да поможет нам Бог ,на него надеюсь больше ,чем на Вертикаль со Слуцкерами и Матвиенко..Но он не будет никого менять до 2024года ,зачем ему все вверх тормашками в войну ставить..Да ,конечно одиозных сменит,но даже коррупционных дел не будет ,аля Улюкаев.Труханули малька..поменяют антураж и риторику..
Нужно наводить порядок. Если царь этого хочет. Нет проблем. Обьявить военное положение, произвести чистку рядов в эшалонах власти,народ поймет и поддержит. Но не поймет если эта СВО так и останется СВО. Не поймет если еще населенные пункты после лимана будем сдавать. Не поймет эту вялотекущую СВО. Все ждут переименования в АТО хотя бы и реальных военных действий. А не пародии, что была до сих пор. Хохлы смеются, англосаксы то же. Нашу нерешительность они воспринимают как слабость. Так устроен мозг упырей. Они понимают только силу. Когда им дают в пятак. Один раз, другой. И больно дают. Это их отрезвляет. Только это. А все наши дипломатические протесты и важное раздувание щек у упырей вызывает только смех и желание нагадить больше. Хотя куда уже больше? СП1 и СП2 это открытый плевок нам в лицо. Опять утремся? Или ответим?
Вопрос, однако…..
Так наведите.
Делайте а не говорите.
Или вовсе не говорите, ибо намекаете на то, что кто то будет делать.
Пока Вы будете прятаться за их спины.
Не могу. Я внизу.Не во власти. А устраивать снизу протесты- дело неблагодарное. При том какие протесты? Типа: мы за царя, но долой олигархов? Лозунг никчемный. А царь поддержит? Вопрос. Поэтому Ваше предложение пустое.
Вы выше сами с собой порассуждали.
Если у Вас есть ответы на все Ваши вопросы – зачем Вы пишете о своих мыслях на ЯП? Чтобы привлечь внимание к каким то своим доводам?
У хохлов истерический смех как у жорика -их неньки больше нет..А за немцев радуйся ,что они не депресуют ,им похрен всё
“это их преимущество
вчера позитивно слушали Меркель и делали ку арабам
сегодня позитивно слушают Шольца, соглашаются с критикой Меркели и готовы перевести рабочие места в США
завтра если скажут всем сделать обрезание, тоже воспримут позитивно и сделают, чай не смена пола
смена только послезавтра, если такими темпами…А пока у них Октоберфест и много пива качественного..см…https://t.me/dimsmirnov175/38349
А чем это отличается от состояния населения в РФ ? Вы , кошерные, радоваться безмерно должны такому.
Да не будет Германии. В течении полугода и утилизируют. Изначально такая задумка и была у главнюков. Европейские функционеры исправно и выполняют этот план. У них окромя отопления будут еще и другие проблемы. Беженцы из Африки и Азии. Которых надо содержать. На что? Откуда денег взять? Ну, попросят у гинеколога, даст, но проблемы не снимет. Беда с Германией, ох беда…..
Да нет -План давний -медленно наводнили чурками ,силой и давая денег на переезд ,Англия вовремя смылась .Если все это заметили ,то что они верили Паханам жидосаксам??Нет конечно -это все сложней -и там ,как в России элиты разделены на кланы и сотрудничают и назначаются как и у нас -Договорняками..Так что процес замещения Германии (а проще -дерибан экономики ,ибо самая прибыльная в мире оказалась -а этом её и беда) .А вот Китайская -большая но низкоприбыльная (трусы ,айфоны )пока не интересна.Интересанты -глубинные кланы США (а Трамп с Байденом там )в перетоке промышленности (а не услуг)и инвесторов в США и подорвали СП2(хотя ПУтин ВВП выполнил договор и закрыл их)но они наверняка провели очень тяжелую в исполненении операцию в водах Дании -это тн взрывчатки.Но они спецы в этом -свои Башни положили пять шт разом -мир поверил и Путин тоже??!! Но есть еще украинская нитка ,можно от поляков забрать белорусскую нитку (зачем продажной бл.ди наш газ)-так что ВВП нужна Германия живой -там ценные технологии и недаром он долго дружил с элитами.Заметьте его признали та -аот почему нельзя ставить презиками каких то Светок ,пешек -их не примут в круг-это заслуживается -помните трон в Афоне ??потому и Папик Франциск сегодня с нами .Мир глобален УВЫ и не так прекрасен ,как хотелось бы нам..Надо обладать Различением ,но не всем дано ..Конечно брахман сказочник ,но стремиться нужно ,согласна с ним..Это будет долго и не только Япония (выпотрошенная под ноль потому им неинтересная и может уже с нами дружить)но и др.Кореи и Индонезии будут перепресягать -ИНТЕРЕСЫ экономики и отнюдь не любовь ,ну еще плюсом человеческие ценности ,типа мать ,отец -но это они для окраса делают..больше..
Германии можно сказать сегодня уже нет. Есть обломки. Локомотив ЕС рассыпался. Полосатые радостно потирают руки. У них все получается. Мало того, что они конкурентов загнобили,ослабили нас, так еще для полного благополучия жахнули СП1 и СП2.В противостоянии нас с ангосаксами пока счет 0:2 не в нашу пользу. Чем ответим? А посмотрим.
я помню ты хитровымученный беженец за радостями демократии и достатка .И ты не имеешь морального права здесь рассуждать и минусовать .Готовь свою задницу и своих внуков прекрасному Содому и не думай возвращаться на родину-живи в раю,жуй ..нашелся тут блогер хренов..
А с чего вдруг Вы тут раздаёте “моральное право” и “брысь отсюда” ? Уже сплошная истерика на страхе , да ? Не справляетесь с собой ?
“Россия вышла из сделки”– громко сказано. ) Никуда она не выходила и
по-прежнему является придатком сырьевых ресурсов для других стран вместо
того, чтобы развивать все отрасли экономики, и в первую очередь– для собственного трудового народа, а не ради распродажи национальных богатств страны в интересах олигархов и буржуазии.
Руса, мне вот было интересно этим летом. Когда мы с Ираном начали более тесное сотрудничество. Иран под санкциями уже давно. И они развили свое, национальное. Которое конкурирует с извесными брендами. Меня интересовал вопрос о БЛА. Это актуально сегодня для нас в плане СВО.
В общем ни для кого это не секрет, что по БЛА мы уступае м шароварным на фронте. И вот, после летней встречи и переговоров наших официальных лиц наконец-то появились у нас ” геран-2″, что является полной копией ” шахед-136″ иранского производства. Но на герани наши звезды, логотипы и прочее…
Это еще один пример, как можно обойти эти полосатые санкции.
А эти герани прекрасно себя показали в сентябре. Выбивая точечно технику ВСУ и личный состав. И сбить их весьма проблематично.
Я это к чему? Если захотим, все в наших руках, все можем. Беда в том, что нам палки в колеса ставят. Слишком много у нас гнилого сегодня. Во власти в первую очередь. Во время ВОВ был СМЕРШ. Он прекрасно разбирался с предателями и саботажниками. Может повторить?
С кем повторять, с лицемерами и лизоблюдами? Кто и где возьмет сталинских наркомов, советскую идеологию и советскую власть? Вы понимаете, что сейчас, в эпоху олигархата все меряется деньгами и материальными фишками, связями, кумовством, покровительством и т.д. Рулят ложь, воровство и коррупция.
Олигархи, чиновники и пятая колонна забили, сейчас каждый сам по себе, выживает как умеет, а личные интересы на порядок важнее. Нужны новая элита, новая внутренняя политика высших органов власти, новая идеология и новое общество.
да,да -где возьмем -до Марса не долетели еще Рогозин с Персильд.Геволюцию и снова сначала ?-а силенок ,а главное народа еще хватит ,чтобы млн 10 положить за тех,кто кгасивыми речами возглавит вас пылких и поведет и укажет в кого стрелять..И это будут те же Тгоцкие -у них вековой опыт-поднимать,уничтожать гоев,а потом забирать их страны и имущество..Куда зовешь народ милая ..?Попробуй его организовано вывести на улицу -найди командира и орга из низов и собери денежку на лозунги и чай ?-или возьмешь у тех,кто всегда рад это оплатить..
Военный бюджет Армии РФ -40млрд в год-а Украм подарил Запад за год -88млрод дол..Нука расскажи -у кого больше танков,самолетов ,обмундирования и почему наши матери не хотят отдвать своих сынов ,пока на Красной площади танцы и Басковы с Фильками в Кремле воют.А зимой зальют каток у Кремля и Навка хренова ,поймав Пескова в мужья , с др.евреями устроят свой бизнес и ведь повалят смотреть..Осторожно Руса -мечты сбываются ,но результат может не обрадовать..
Хороший выверт от Вас, кошерной. Ваш подвид не желает геволюции (по образу прошлого) , а хочет тихо подождать за спинами. Знакомое желание. Похожее на ваших в 404. Ну и вишенка на тортике – Вы кругом нашли виноватых, кроме своих кошерных (своего подвида). ” ..и почему наши матери не хотят отдавать своих сынов” – ваши да. Причину в Кремле нашли. А не ваши отдали. За вас.
КАк легко ты спалился Пустобрех и хохол.А я тут всё ожидала от тебя спич о речи Путина -дай ка -эпохальная ведь -уходим от Запада ,названы враги и кто взорвал СП2 ,сказано почему должен исчезнуть Запад,ибо Сатанизм..А тебе нужно было только еврейство изобличить ?старый уход от темы.Жиды только составляющая и не главная ,как и славяне твои австрияки и прусаки во главе этих ПЛУТОкратов мировых,наднациональных.Ты теперь свои комменты на мне собрался строить -больше не на ком ??КОТ не по зубам??Бери пример с КБ Бегемота .ОН красивше замаскировался -ушел типа к Богу и божественному и пытается очистить мир от тех ,кто ему не служит..Правда при этом потерял Различение ,но брахман ему поможет..Зато новый хохлик Попов открыто с вами..У вас там перемога на фронте -давайте начинать кривлянье.А как пел несколько лет ,что он за Захарченко,а ни капли радости не избразил,даже наоборот -ненависть к освободителям пробилась наружу.Мерзко и противно -убери говорю Кактус -ты Паленый хохол..
Уже забавляться Вам не получается. Забава называется “Стравливая, – указываю”. Ваш бред как-то и комментировать уже незачем. И Вашу избирательную невнимательность. Закусило ? Всё смешалось в доме Облонских (голове Печерских). Как и должно было быть. Дома командуйте, если есть кем. А здесь Вы – как все.
Руса, “нужны” ? И..?? Дальше что ? Кто сделает ?
Уже делают в Вашингтоне и их вассалы: санкции, события на Украине, в Иране, включая теракты против чиновников, газопроводов и прочей инфраструктуры.
Их действия вынудят кремлевских сидельцев и прочие высшие органы власти переформатировать систему и кадры в РФ, повернуться лицом к народу, отказаться от лжи.
Делаем и мы с вами, говоря правду, а не подпеваем пропагондонам из пятой колонны в масс-медиа.
Руса, Вы вынуждаете меня снова восхититься очередной Вашей шуткой про “вынудят .. сидельцев..” (и далее по тексту) !
Пусть будет и так, вы то сами как считаете?
Читайте мои комменты ранее про это – там ответы. Думаю, что у Вас с памятью всё в порядке, и Вы имеете сложившееся мнение про тех ( мировоззрение и полит-ориентацию), с кем тут дискутируете.
Мне некогда читать все ваши комменты.
Тогда второе из моего пред. коммента.
он этого не простит тебе -тем более если что-то потом забудешь..Это уже все на себе почувствовали и слева и справа по убеждениям.Причем речь запутанная ,вернее упрощенная до непонимания ,не ясная ,с намеками .Вот Стелм ,КБ ,Избиратель всегда ясно ,четко и понятно выражаются.
Здесь некоторые уже поругались, выяснили кто главный и устали.
Давай почирикаем.
Похоже на показаху как с МАУ .но все же -обвинитель Михалков…
“МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.
Он пояснил, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». По этому делу в качестве свидетеля допросили Собчак.
Значит все. На нас можно ставить крест. Нет России. Всепропало!! Олигархи и кумовья сдали страну с потрохами. Ждем разделения территорий. А кому ЯО достанется, Руса? Не знаешь? Или знаешь? Я вот думаю что новое государство ” Единая сибирь” этого достойна. Но государства ” Масквабад” и “Питеркенд” будут против.Вот эти новоиспеченные государства и затеют войнушку между собой. На радость англосаксов. А так как не будет единого государства, будет бардак, то и фашисты с Украины попрут с НАТОвским вооружением. И будут принуждать жителей ростовской губернии орать :”слава Украине! Хероям слава!” И будет Ростов и область территорией великой Украины.будут концлагеря, как во время ВОВ, будет все.
Ну как тебе перспективы? Нравятся? Или не? Поэтому может лучше не тормошить? Как думаешь?
Умничка ведь -знаешь что все гнилье после 90гг вылезло ,пришло к власти с руки ЦРУ и правит.А мир ведь он глобален вообще ,а не строго вертикален ,как в голове РУС и Хохлов всех мастей.Наша элита срослась с западной с 1917года еще -все эти рода Нарышкиных и инших,а потом конечно всякие Пастухи Фридманы..но пастухи ..а не Хозяева..
“Если в текущем моменте Россия на 100 % совершила поворот на Восток. Более того заявила себя в роли лидера стран второго мира, активно мешая колониальной схеме запада по обмену напечатанной бумаги на реальные активы остального мира.
Насколько в себе уверены, что хватит сил? Именно в части элит хватит желания все это осуществить.
В мире и соответственно и России есть ставленники пиратов(ВПК и неоконы/жиды, менял(банкстеры,социалисты) и спецслужбистов(эти всегда вместе “дружат”). Как с этим быть если Россия пытается поменять себя и мир вокруг, уйти от Запада.
Но внутри ее элиты разделены на ставленников западных пиратов, и западных менял, с балансирующей ролью ВВП и спеслужбистов (надеемся что национально ориентированные).
Это не будет пчелы против меда? Уже видно какой сильный саботаж идет на многих уровнях.
Без очистки от прозападных элит наверное невозможно осилить такой глобальный антизападный проект?
Если эта очистка вообще возможна. Кто будет чистить? Что будет с внезапным изменением сил (потеря баланса)?
п.с. видишь Штелм увсех одни вопрос -гнилая,чужая ,забравшая на себя ,а точнее на Запад ресурсы справиться ,не сдаст ,как много раз в 1917,1990гг ,да и в 1941 были попытки (думаешь почему немцы быстро прискакали к Минску ,сдались больше миллиона западэнцев хохлов и змагоров пшеков беларуских.
-Во всех державах и в глобальной надстройке есть четыре контура элит — центр и три ветви
ставленники бывают в зависимых по конкретной линии странах, но чаще даже не ставленники, а совпадение интересов соответствующих крыльев — не исключающее их конкуренции за ресурсы..(партнеры черт бы их побрал до сих пор ГАЗПРОМЭКСПОРТ -это пролондонская ветвь интересантов ,еще со времен Брежнева ,помнишь контракт “трубы в обмен на газ)
при революционной смене структуры одной из глобальных ветвей — финансистов происходит не чистка, а переориентация, создание новых коалиций, а затем уже чистка от тех, кто не вписался в поворот
часть прозападных элит уже покинула Россию после начала СВО, а другая часть перестает быть прозападной, хотя связи с Западом будут поддерживаться, но перспективные интересы лежат на Востоке
П.С. Итак Стелм -миром правят Интересы, а тем у кого в кармане пусто -либо любят Отчизну смиряясь,либо сдают её за три грошика ,как иуды хохлы Врагам.
Да не боись ,хохлы с евреями не победят.Смотри сколько вопросов:
“Генерал-лейтенант в отставке и депутат Госдумы Андрей Гурулев возмутился пропажей полутора миллионов комплектов военной формы из российских пунктов приема личного состава.
«Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, еще с чем-то? Это никто никак не собирается объяснить!», — написал Гурулев в своем Telegram-канале….
п.с. Хотя картавый черт и повседневно у Соловьева ,сколько их Прилепиных,Алкнисов ,Охлобыстин (картавит гад)Гиркиных (0этот 100% бобруйский),т.е перелицованных и др.мошенников от всех церквей развелось…Попоробуй -Различи ..
Да ,все и военные тоже, требуют Ставку ,напрямую связанную с Главным..Потому что зажиревший генералитет,десятилетиями отсеянный твоим ШОЙГУ ,по преданности и если он девкм 25 летним подписывал генеральское звание,то о чем там можно говорить.Не может Армия не сгнить и не скурвиться,если вся вертикаль и половина народу скурвилась от того ,что стало легко заработать на жизнь,не надо бороться за кусок хлеба.Будем надеяться ,что Вертикаль самоочиститься или её сломает народ…У русских всегда так -ленность присуща с рождения
Это почему Шойгу мой? “Твоим Шойгу”. Марина, ниче не попутала? Он такой же мой, как и твой. Более того, считаю его на занимаемой должности не профессионалом. У нас сегодня традиция уже. Назначать на должности менеджеров широкого профиля. Профи среди них нет. От слова совсем.
Из интернета: “Наши люди особо чувствительны к вранью. Они готовы на многое ради страны, идеи, будущего России, но готовы ровно до тех пор, пока не ощущают, что их обманывают….
Буквально недавно мы все слышали, что в рамках частичной мобилизации призывают людей не старше 35 лет. Об этом везде написали, всем сообщили(в т.ч. официальные лица) и люди успокоились. Тут вдруг некоторые особо ретивые военкомы стали грести всех подряд, от мала до велика, и выяснилось, что они абсолютно ничего не нарушают!
Потому что никакого закона по этому поводу издано не было, а в рекомендациях (тоже то еще слово) было сказано «в приоритетном порядке до 35 лет». И теперь, когда забирают 50-летних рядовых и сержантов, им смеются в лицо. Потому что «приоритетный порядок» не означает вообще ничего. Да, до 35 лет — приоритетно, а все остальные на усмотрение военкома.”
https://dzen.ru/a/Yzm4pZ4uZxYRlBfo?&
По масонскому типу: открытая, явная информация для народа(непосвящённых) и она же (эта же информация) скрытого от непосвящённых противоположного смысла, для исполнителей(посвящённых).
Наши люди в виде таких чувствительных доморощенных психиатров,как ты ,особенно ненавидят власть за свою несостоятельность или по бо бо с головой ,или хуже ,что везде еще полно хохлов и они вредят,…
ибо надкушу и выброшу -это в крови..;
“Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко(хохол) отстранен от должности, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.
Согласно информации Telegram-канала Дегтярева, Лайко уже отстранен от занимаемой должности, однако это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент – за десять дней несколько тысяч земляков получили повестки и прибыли в военкомат. Причем около половины вернулись домой, так как не соответствующие критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.
Как рассказала представитель регионального отделения ОНФ, жителя Хабаровска с диагнозом «шизофрения» вернули в Хабаровск на медобследование, передает РИА «Новости».
п.с. а теперь вспомни Хабаровский Край и Фургала -тоже с западной укры родом-что они там творили ,когда у них бизнес с китаем зашатался ,стал национализироваться?7Мы еще хлебнем горя с хохлами ,это не толерантные белорусы..
Андрей, на самом деле разницы нет сколько лет, хоть 60, может чел попасть в строй. Если нет у него отмазки и покровителей. Это нормально, родители должны о детях заботится. Чем раньше человек без отмазки там окажется, тем лучше для него. Ибо дальше будет хуже и жестче, а он уже прикрепился. Призовут в первый ряд селян, Москва за ними. Потом чухнут, не будут мешать составы, сибирские дивизии из тюрок разных приедут, отбросят противника за пределы чего то там, но флот РФ запретят и на этом пару лет перекурят.
Не истерите. Есть телефоны горячей линии. Звоните туда. Я лично знаю 3 возврата призывников, моих знакомых после звонков. Двоих по мед.комиссии, одного по возрасту. Ему 37. Что Вы тут фейки плодите? Начальники военкоматов в своем рвении выслужится часто переусердствуют. Но это не значит : “всепропало!”. Такого раньше не было, поэтому и бардак. Следующая мобилизация будет аккуратнее:)). Шутка.)
Вы накладываете на меня свои фантазии, принимаете их за реальность и меня за них обвиняете(обычно собеседник в такой стратегии вообще не нужен, он только портит воображаемую картину, его спокойно заменяет воображение) думаю при такой вашей стратегии диалог будет малорезультативным, но я попытаюсь: “Не истерите.”, из чего следует это утверждение? “Есть телефоны горячей линии. Звоните туда.”, я что написал что меня призывают? “Что Вы тут фейки плодите?”, цитирую первое попавшееся по теме: “Как выяснил портал, обратившись в правительство Челябинской области, критическим возрастом для региональных правительств (на них наряду с военкоматами возложена ответственность за мобилизацию) считается 50 лет: после этого военнослужащие без звания в принципе снимаются с воинского учета. Там опять же сослались на отсутствие прямого запрета на призыв рядовых запаса старше 35 лет.” https://uralweb-ru.turbopages.org/uralweb.ru/s/news/society/545115-yuristy-obyasnili-pochemu-voenkomaty-mobilizuyut-ryadovyh-zapasa-starshe-35-let.html
утихомирься уже блогер против родины.. никому ты не сдался ,пиши накрапывай и считай себя Юнгом из деревни Крупка..
“На портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России зафиксировано более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы, такой сервис был запущен в тестовом режиме, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.””и это пока …а военкомы пусть там своих баб гоняют ,что они путают в карточках допотопных
“утихомирься уже блогер против родины”, вам трудно будет понять, но например в данном случае. как и во многих других случаях, я против безсмысленного вранья, которое несёт вред самим же врунам, и не высказывался против самой мобилизации.
масоны решили порезвиться, а то уж шибко много ботвы развелось и подлежит сокращению на треть
северные потоки повредили те, кто получит страховку, а страховка то их по проектной стоимости, это 17 млрд дол.
России нужно найти другого потребителя газа, а не навязываться и унижаться.
Может газ еще кому нужен ? Зачем быться головой в стенку и плакать, чтобы обратили внимание на трубу ?
ОН газ вообще-то нам самим нужен вместе с нефтью, его и соседям без проблем качать можно и капитализировать прямо в земле, а капитализировать в тубе, это деньги на ветер. Эх карман, карман ты мой дырявый что то ты не нравишься Чубайсу, Медведеву, Миллеру… (вставлять по ситуации).
Потому и планы опубликованные Газпромом говорят о развороте на внутренний рынок -а денег в казне хватает -радуйся ,наконец-то Сибирью займутся ,ато все дол хватали..как безумные -время пришло..Всему свое время,а деньги есть -вот он расчет
У газпрома нет никаких планов реальных. Представь нефтепром сталина который гитлеру по трубе нефть качает, это план? план только другого рода. драги металлы и углеводы должны быть капитализированы в земле, а не отдаваться врагу по трубам и рельсам. рф это времянка, подождем твою мать.
у рф болезнь байдена, то чего то кажется, то забывает зачем пошла, то разговаривает с теми кто её не слушает и сама же даёт на это ответ
И у меня почти тоже. Мы с рф близки.
Я тоже за бэллочкой побегаю, отоварю ее, потом оленя съем и на 4 часа хватает. Старенький уже.
неправильно, вначале оленья сьеш,а после отоварь
она лежала на кровати
а я не знал с чего начать
помыл посуду вынес мусор
пошёл на кухню покурил
( В Поэтории про ваше состояние)
кто ж тебя надоумил бедный ,косящий под при..**ка ,эрзя.Шел бы ты лучше в лес ,раз продал девок за врагов..и сам таким же стал,переориентированным или с молодости Россию ненавидел?.Слушай внимательно эрзя и не глупи больше..Да вложили (совместно с элитой германии, австрии ,швейцарии )17млрд в строительство.Свои млрд ,если ты расстроен ,отбили уже ценами на газ..Какие страховочные ?в мире ,где шериф только один -США +Сити с авианосцами..Радуйся ,что родину твоих зятьёв решили расчленить ,а не Россию вновь ,как в 1990гг.Не далась Россия -ты не рад??А чем заплатила и на каких условиях тебе -холую прозападному никто не расскажет.Главное пока мирно в России и нет геволюций ,Навальнеры мирно шьют штаны в зоне…Не буди зверя и меньше слушай своих тупых теток .собирай грибы и не лезь в политику -с твоими мозгами только гадить ,а не видеть суть..
как тебе такое, тырим из казны рф, гоним за бугор и ляпаем там фирму под иностранца, гоним в рф обратно, вкладываем и взрываем. все ох и ах, а вася просто бобла срубил как на строительстве, так и на страховке.
своей глупой тетке эту чушь рассказывай…торговец трусами китайскими,да грибочками
и это всё? слаба ты мариночка, слаба
Не кричи на него бесстыжая. Это мой друг.
Он в ночную смену пойдет на прииски за барсучатиной из земли пчел выкапывать.
Ура-а-а мы ломим !!! Гнутся шведы !!!
Япония увидела перелом мирового правления первой.
Япония согласна подписать мирный договор. С 56-го года пыхтела.
Россия вперед !!!
Чужой скажи ты пошутил? Ты ребенок, сейчас что ни подпишут у РФ убудет а не прибудет. Отлохматят пару островов с главным проливом а договор выкинут в мусорную корзину сразу после установки флага на островах. Нам скажут нас опять неожиданно наи…
Нет. Я не пошутил.
заметил все верно Игореша ,если можешь не служи власти ,она обязательно поимеет..Голова для этого дана -и ты прав в том ,что морды Донецкие и луганские сидели те еще.Там элиты перекупились и переориентировались но в состав РФ вошли в виде республик Карл ,а не областей ,даже меж собой не обьединившись.Это процесс трудный и долгие ,бизнесинтересы мать их.Пока ,как у башкиров эрзей отберут президенставо и привелегии .А куда без них-иначе бы Кадыров воевал на др.стороне.Мысли масштабнее -ты сможешь.А чужой еще тот затравщик ,косит ,вызнает.Какая Япония ?её подсовывают нам на передержку и откорм..А мы должны голодными изображать восторг от Побед и отчислять копейки повышен.налогов .А вот цук прозападных ,даже дивиденды (Газпром передумал и обещал платить ,как тебе?)не тронут.И потому нет обьявления ВП в укре и у нас…нет мобилизации всех ресурсов..Мы полузависимы при любых речах,но выбираемся потиху..А вы здесь топите русских и РФ еще больше…
Не дай бог если ВВ поведется, с проливом можно простится тогда сразу, и наши могучие Посейдоны будут гарцевать у Владика, Степаныч им сигналить олимпийским белым флагом с пирса будет. Пусть лучше Черноморский флот сдаёт за мир во всём мире на два года, но ТАФ не хотелось бы так пропедалить.
пока сдали Одессу для сьема моржи США за всю логистику и ШП китайские в т.ч.За это и бой .Не сдали ,а так по сговору до 08,11,,а может поделили -выборы в США удобный момент ,чтобы что-то РФ отвоевать ,но мы не так сильны как хотелось бы..Чудом ,чудом уцелели после 1990гг
благодаря сша и уцелели, им нужна была система дойной коровы и они её сотворили и доят до сих пор, но щас добавилась и военка, путин и сша нехило опустили ес, так?
Опускали и имели и Европу и Японию и всех в т.ч.и нас -США и СИТИ ,но это как вывеска -на самом же деле -это определенные надмировые круги банкстеров и ТНК ,имена которых в списках ФОРБС не написаны для ду..ов иэрзей.Они выдоили прежде всего США ,потом Японию И Германию и даже частично Англию…Китай тоже платит трл ,выкупая их ГКО..А теперь эти гиены пересаживаются на новое тело -Китай и мастерят под него поле -пастбище -все теже кровопийцы невидимые.А оставленные выдоенные коровы дерутся меж собой уже кто подохнет первым и вот тут интересы неожиданно совпали у четверки -резать Германию,как самого перекормленного..Но это временно -рано или поздно они придут и за тобой эрзя…как пришли за хохлами и превратят в тушки ,чтобы пользоваться землями.Их не истребить -они повсюду -только чудо поможет..
а мне нечего бояться, я старенький и мало кушаю, словлю зайчика и дня на четыре хватит. а бабка пусть натурой пробивается, жопку молодит и вперёд!
Во как ! А про себя-самца тут выёживались. Знач либидо угасло насовсем, раз мало кушаете и старенький ?
ну так, у путина учусь, то всю украину, то по границам днр и лнр, а вошли динамически. не знаешь как пройдут границы? а то прикинь, может получиться так что и нациков примем