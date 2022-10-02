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1972. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе

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01. Председатель горисполкома Суджи обращается к участникам и гостям праздника выходного дня. Город в южной части Курской области находится у невидимой границы с Украиной. Праздник является большим событием для жителей
01. Председатель горисполкома Суджи обращается к участникам и гостям праздника выходного дня. Город в южной части Курской области находится у невидимой границы с Украиной. Праздник является большим событием для жителей

02. Одетые в традиционные русские костюмы, жители старшего поколения исполняют танец во время праздника выходного дня в Судже.jpg
02. Одетые в традиционные русские костюмы, жители старшего поколения исполняют танец во время праздника выходного дня в Судже

03. Одетые в традиционные русские костюмы и в сопровождении скрипки, аккордеона и пастушьей флейты участники самодеятельного хора готовятся к исполне…
03. Одетые в традиционные русские костюмы и в сопровождении скрипки, аккордеона и пастушьей флейты участники самодеятельного хора готовятся к исполнению русских песен во время праздника выходного дня

04. Одетые в традиционные русские костюмы и в сопровождении скрипки, аккордеона и пастушьей флейты участники самодеятельного хора готовятся к исполне…

05. Самодеятельный хор в традиционных русских костюмах в сопровождении скрипки и пастушьей флейты готов исполнить русские песни во время праздника вы…
05. Самодеятельный хор в традиционных русских костюмах в сопровождении скрипки и пастушьей флейты готов исполнить русские песни во время праздника выходного дня

07. Члены самодеятельного хора, некоторые из которых исполняют хлеб-соль, одетые в традиционные русские костюмы, готовятся исполнить русские песни во…
06. Члены самодеятельного хора, некоторые из которых держат хлеб-соль, одетые в традиционные русские костюмы, готовятся исполнить русские песни во время праздника выходного дня

06. Эта молодая женщина, одетая в традиционный русский костюм, представляет Россию во время фестиваля народного творчества выходного дня.jpg
07. Эта молодая женщина, одетая в традиционный русский костюм, представляет Россию во время фестиваля народного творчества выходного дня

08. Одетая в традиционный грузинский костюм, эта молодая женщина представляет Грузию на фестивале народного творчества в выходные дни.jpg
08. Одетая в традиционный грузинский костюм, эта молодая женщина представляет Грузию на фестивале народного творчества в выходные дни

09. Одетая в традиционный грузинский костюм, эта молодая женщина представляет Грузию на фестивале народного творчества в выходные дни.jpg

10. Одетая в традиционный грузинский костюм, эта молодая женщина представляет Грузию на фестивале народного творчества в выходные дни.jpg

11. В традиционных костюмах участники позируют фотографу на фольклорном празднике выходного дня в Судже.jpg
11. В традиционных костюмах участники позируют фотографу на фольклорном празднике выходного дня в Судже

12. Грузовик пытается пробраться через глубокие лужи на грунтовой дороге в Сумском районе на северо-востоке Украины.jpg
12. Грузовик пытается пробраться через глубокие лужи на грунтовой дороге в Сумском районе на северо-востоке Украины

13. Загрязнение воздуха от сталелитейных заводов, расположенных рядом с жилыми районами Запорожья.jpg
13. Загрязнение воздуха от сталелитейных заводов, расположенных рядом с жилыми районами Запорожья

14. Вид на Днепр в Запорожье в жаркий летний день.jpg
14. Вид на Днепр в Запорожье в жаркий летний день

15. Многолюдный пляж на Днепре в Запорожье в жаркий летний день. Воздух туманный, а небо не совсем голубое из-за загрязнения воздуха металлургическим…
15. Многолюдный пляж на Днепре в Запорожье в жаркий летний день. Воздух туманный, а небо не совсем голубое из-за загрязнения воздуха металлургическими заводами в центре города

16. Женщина несет три кружки свежего пива из киоска на пляж Днепра в городе Запорожье.jpg
16. Женщина несет три кружки свежего пива из киоска на пляж Днепра в городе Запорожье

17. В порту Одессы круизный лайнер «Тарас Шевченко» готовится к следующему рейсу в другой пункт назначения на Черном море — в основном в Батуми или С…
17. В порту Одессы круизный лайнер «Тарас Шевченко» готовится к следующему рейсу в другой пункт назначения на Черном море — в основном в Батуми или Сухуми

18. В порту Одессы круизный лайнер «Тарас Шевченко» готовится к следующему рейсу в другой пункт назначения на Черном море — в основном в Батуми или С…
Источник: https://humus.livejournal.com/8609466.html
Метки: Запорожье, история, одесса, Россия, суджа, фото
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