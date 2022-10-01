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Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи

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1918. Первая годовщина Октябрьской революции.jpg
1918. Первая годовщина Октябрьской революции

1920. Рабочие и техники кожевенного завода на Коровьей горе.jpg
1920. Рабочие и техники кожевенного завода на Коровьей горе

1920. Сотрудники Боровичской милиции.jpg
1920. Сотрудники Боровичской милиции

1921. Делегаты 4-ой уездной конференции РКСМ г. Боровичи.jpg
1921. Делегаты 4-ой уездной конференции РКСМ г. Боровичи

1921. Служащие Горпотреба.jpg
1921. Служащие Горпотреба

1923. Боровичи. Милиционер Иванов Петр Иванович.jpg
1923. Боровичи. Милиционер Иванов Петр Иванович

1923. Работники милиции г. Боровичи.jpg
1923. Работники милиции г. Боровичи

1923. Служащие милиции г. Боровичи.jpg
1923. Служащие милиции г. Боровичи

1924. Карнавал в г. Боровичи в связи с 10-летней годовщиной начала первой империалистической войны. 01.08..jpg
1924. Карнавал в г. Боровичи в связи с 10-летней годовщиной начала первой империалистической войны. 01.08.

1924. Карнавал в г. Боровичи в связи с 10-летней годовщиной начала первой империалистической войны. 01.08.jpg
1924. Карнавал в г. Боровичи в связи с 10-летней годовщиной начала первой империалистической войны. 01.08

1925. Васильев Василий - один из организаторов пионерского движения в г. Боровичи.jpg
1925. Васильев Василий – один из организаторов пионерского движения в г. Боровичи

1925. Женщины-активистки г. Боровичи.jpg
1925. Женщины-активистки г. Боровичи

1925. Пожарная команда Комбината огнеупоров.jpg
1925. Пожарная команда Комбината огнеупоров

1925. Съезд горняков г. Боровичи.jpg
1925. Съезд горняков г. Боровичи

1925. Уездная конференция Союза совторгслужащих в г. Боровичи. 21 декабря.jpg
1925. Уездная конференция Союза совторгслужащих в г. Боровичи. 21 декабря

1928. Духовой оркестр 47-го полка г. Боровичи.jpg
1928. Духовой оркестр 47-го полка г. Боровичи

1928. Комсомольско-пионерские работники г. Боровичи в форме юнг штурма.jpg
1928. Комсомольско-пионерские работники г. Боровичи в форме юнгштурма

1929. Окружная выставка в г. Боровичи.jpg
1929. Окружная выставка в г. Боровичи

1930. Кооператоры г. Боровичи.jpg
1930. Кооператоры г. Боровичи

1932. Первомайская демонстрация в г. Боровичи..jpg
1932. Первомайская демонстрация в г. Боровичи

1932. Первомайская демонстрация в г. Боровичи.jpg
1932. Первомайская демонстрация в г. Боровичи

1936. Первомайская демонстрация в г. Боровичи.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8608411.html
Метки: боровичи, история, Россия, фото
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