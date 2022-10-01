Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи
1918. Первая годовщина Октябрьской революции
1920. Рабочие и техники кожевенного завода на Коровьей горе
1920. Сотрудники Боровичской милиции
1921. Делегаты 4-ой уездной конференции РКСМ г. Боровичи
1921. Служащие Горпотреба
1923. Боровичи. Милиционер Иванов Петр Иванович
1923. Работники милиции г. Боровичи
1923. Служащие милиции г. Боровичи
1924. Карнавал в г. Боровичи в связи с 10-летней годовщиной начала первой империалистической войны. 01.08.
1924. Карнавал в г. Боровичи в связи с 10-летней годовщиной начала первой империалистической войны. 01.08
1925. Васильев Василий – один из организаторов пионерского движения в г. Боровичи
1925. Женщины-активистки г. Боровичи
1925. Пожарная команда Комбината огнеупоров
1925. Съезд горняков г. Боровичи
1925. Уездная конференция Союза совторгслужащих в г. Боровичи. 21 декабря
1928. Духовой оркестр 47-го полка г. Боровичи
1928. Комсомольско-пионерские работники г. Боровичи в форме юнгштурма
1929. Окружная выставка в г. Боровичи
1930. Кооператоры г. Боровичи
1932. Первомайская демонстрация в г. Боровичи
1932. Первомайская демонстрация в г. Боровичи