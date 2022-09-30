

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.



Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».



Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Закотное Донецкой Народной Республики и города Николаев, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Осокоровка Херсонской области и Времевка Донецкой Народной Республики, 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики, а также 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148-ми районах.



Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Маяки Донецкой Народной Республики, Лежино Запорожской области, Павлоград, Коломийцево Днепропетровской области и города Николаев, а также два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики.



В Николаевской области в районе населённого пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ.



◽️ Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев поражён взвод американских реактивных систем залпового огня «HIMARS».



Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

◽️ Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Терновые Поды Николаевской области.



◽️ Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Урожайное Херсонской области, Сватово, Владимировка Луганской Народной Республики, Петровское Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Харьковской области.

◽️ Также уничтожены в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» над городом Херсон, в районах населённых пунктов Новая Каховка, Червоный Маяк Херсонской области и сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM» над Новой Каховкой Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники.



❗️ Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

◽️ Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции.

◽️ Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области.

Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены.

⚠️ Радиационная обстановка в норме.