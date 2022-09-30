Русская речь. Об усложнении и упрощении слов (1985)
Русская речь. Об усложнении и упрощении слов
Член-корреспондент АПН СССР Виталий Костомаров и его собеседник профессор Владимир Колесов разговаривают о формах слов, их усложнении и упрощении, об излишнем усилении слов
Русская речь
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1985 г.
#РусскаяРечь #слова #КультураРечи #РусскийЯзык
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