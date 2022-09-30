Главная » Политика, События

Признание независимости Запорожья и Херсона

78 1


Давненько мы не видели независимых Запорожья и Херсона.
И еще долго не увидим. Так что ловите момент. Как с некоторыми кометами такое бывает 1 раз за жизнь поколения.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7892709.html
Метки: документы, Запорожье, Путин, Россия, херсонская область
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Киев, Одесса, Харьков, Запорожье - исконно русские земли» - Захарченко
Новости Украины и Новороссии 20 сентября 2015
Новороссию не слили и не просрали! Происходит нечто другое...
Новости Украины и Новороссии 03 января 2017
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18859 9763
    BlackCat 58 мин. назад

      Слона едят по кусочкам.
      Россия же де-факто приросла в масштабах.
      Спецоперация должна продолжаться до полного уничтожения ВСУ, демилитаризации и денацификации Украины.
      Даже если есть риск прямого столкновения с НАТО.

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru