Кто и зачем призывает к применению Россией тактического ядерного оружия? Константин Сивков
Что стоит за криком о применении тактического ядерного оружия? Говорит доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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#ДеньТВ #ядерноеоружие #токшоу #Сивков
Усе просто сошли с колеи сегодня .К нашему планируемому Собранию ГД и Глав республик они свои внеплановые выкрики наметили.Зеля в СНБО держать речугу задумал,а тут вот еще один невиновный выскочил из табакерки:
“Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в пятницу в 18.00 (19.00 мск) незапланированную пресс-конференцию, о теме выступления не сообщается, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса.
Еле успели и нашли таки (у подлондонской Дании )доки подрыва СП 2 -а Россию..Теперь суд естественно самый справедливый в ГААГЕ ,как со сбитым летаком хохлами в Укрии пять лет назад.То же все ведут,ведут следователей по следу..
п.с. Жорик выступай ,ато не успеешь быть первым…Или я твоя единственная победа на ЯП …раскусил,нашел врага демократии и развала в РФ и главное не патриот..За это медаль дадут тебе в Центре ??одной тетки хватит для этого?7
Вот приблизительные промежуточные результаты СВО ,которые не назовет ПУТИН (не имеет права),но они есть
”
Прошло 7 месяцев с начала генеральной уборки, а уже положительные минуса пошли пачками :
Из страны массово сваливает креаклиат, рукопожатные и светлоликие, к ним присоединились полки азиатских гастеров, за ними энергично, теряя тапки, поскакали деятели культурки и пошлой развлекухи, а те кто не свалили тотально расчехлились, все бывшие братья, ставшие соседями, четко обозначились и избавили от иллюзий и надежд, зато дали возможность, с чистой совестью слать их нахер и закрыть для них бесплатную столовую и кладовку, наглядно проявился долбопофигизм во всех отраслях , в промке, в экономике, в финансах, в армии, в СМИ, в образовании, в медицине, в законах, не нужно больше гадать кто есть кто среди знакомых, друзей и близких, вот брат и друг, а вот черт и сука, наконец то взорваны и похерены насосы по откачке добра в сторону дорогих партнеров, больше нет необходимости подбирать слова и пытаться договориться, теряя лицо и неся потери, можно свободно называть ********* **********, а мудаков мудаками, ну а самое главное в минуса марианской впадины заруливают 30 лет строительства похабного борделя и воровской малины, а с вертикали начинают осыпаться шматками махровые наросты и зловонные опухоли.
Ну а в плюсе 4 русские области, с 6 миллионами русских, вырванных из пасти каннибалов и упырей. И чего бы не произошло дальше, пути назад уже нет, мусор описан и пронумерован, теперь только вопрос времени и воли довести обновление до логического конца…”
п.с.Меркель все-таки сказала ,что Германии и Европе не выжить без России (думаю Шредер (глубинный бизнес )это и привозил другу ВВП ..Но путь этот долог ,США костьми ляжет и взорвет что угодно и Рейстаг -не допустит такого -страшно,но рано или поздно Германия и часть стран будут в БриКС и ШОС -иного не дано -Карфаген должен быть разрушен.Элиты разделились..Но и этого Путин не скажет..Обсирайтесь от злобы жорики,пацифисты и другие виды и подвиды хохлов ,но халявы ,аля СССР 2,0 не будет.Буднт новый Мир и Россия займет достойное место..Меняйтесь..пока не полздно..
Вы забыли ещё один “положительный минус”(кошерный прикол), наблюдая с наслаждением за спинами смертоубийство, – это горы трупов, количество которых неизвестно лохам.