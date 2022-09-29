Куда должны отправить резервистов? Константин Сивков
Зачем всё-таки нужна мобилизация, и что она может дать в таком виде, в котором идёт? Какую задачу будут решать резервисты? Можно ли призывать тех, кто не служил и не имеет боевого опыта? Говорит доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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