Димитров против Геринга/Егор Яковлев
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На прошедшем фестивале в Москве Егор Яковлев рассказал о знаменитом Лейпцигском процессе 1933-го года. В ходе этого суда болгарский коммунист Георгий Димитров настолько блестяще выступил в качестве защитника, что не только добился для себя и соратников оправдательного приговора, но и довёл Германа Геринга до истерики.
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