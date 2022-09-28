Во многих регионах России стартовали учения военных в рамках частичной мобилизации.

В Калининградской области тренировки проходят на полигоне Балтийского флота.

«В ходе мероприятий под руководством опытных военнослужащих Балтийского флота проводится комплекс занятий по огневой, технической, тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии. Все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, граждане, призванные из запаса, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники», – сообщает пресс-служба Минобороны (МО) РФ.

На этапе одиночной подготовки также запланированы стрельбы с гранатомётчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперами, наводчиками-операторами боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 и танков Т-72Б3.

В Приморском крае занятия для военнослужащих начались в учебных центрах Тихоокеанского флота. Они отрабатывают навыки по метанию ручных гранат и вождению боевых машин.

На Сахалине военных учат оказывать медицинскую помощь. Инструкторы рассказывают, как остановить кровотечение и помочь раненому. В полевом лагере, где проживают призывники, открыли кухню, столовую и бани.

Тем временем в комиссариаты продолжают прибывать военнослужащие. В Белгородской области, например, многие из них, в том числе офицеры запаса, приходят самостоятельно.

«Защищать надо свою Родину, – сказал мобилизованный Сергей Тарасенко. – Не зря я до этого служил в армии. Я же мужик. Надо оставаться мужиком, а не бегать никуда».

В Москве большинство граждан обращаются в комиссариаты для уточнения документов воинского учёта самостоятельно, не дожидаясь повесток.

«Также в военкоматы прибывают и офицеры запаса, в том числе имеющие боевой опыт. Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, уточняют потребность в их учетной специальности, – рассказали в МО РФ. – В мобилизационные отделы обращаются также представители различных предприятий, для получения повесток на своих работников. Большая работа в настоящее время проводится и с гражданами, которые желают заключить контракт и пойти добровольцами для участия в специальной военной операции».

Все мобилизованные из запаса проходят медицинский осмотр. Если у призывника есть документы, которые подтверждают заболевание, то ему назначают дополнительное обследование. Тех, кого признали годными к службе, отправляют в пункты приёма личного состава. Там военным выдают форму, продовольствие и средства защиты.

По материалам сайта МО РФ, НТВ