Пшеница и топливо для Афганистана
Талибан сообщил, что достигнута договоренность с Россией о поставках товаров в Исламский Эмират Афганистан. В рамках договоренности, Афганистан ежегодно будет покупать у России:
1. 2 000 000 тонн пшеницы
2. 1 000 000 тонн бензина
3. 1 000 000 тонн дизельного топлива
4. 500 000 тонн СПГ
Также Афганистан получит скидку относительно текущих мировых цен.
Россия в условиях Холодной войны с Западом получает дополнительный рынок сбыта. Талибан получает возможность покупать необходимые товары по ценам ниже мировых.
Ожидания и реальность.
2021. Талибан пойдет в наступление на интересы России в Среднюю Азию
2022. Талибан покупает у России пшеницу и бензин