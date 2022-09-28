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Пшеница и топливо для Афганистана

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Талибан сообщил, что достигнута договоренность с Россией о поставках товаров в Исламский Эмират Афганистан. В рамках договоренности, Афганистан ежегодно будет покупать у России:

1. 2 000 000 тонн пшеницы
2. 1 000 000 тонн бензина
3. 1 000 000 тонн дизельного топлива
4. 500 000 тонн СПГ

Также Афганистан получит скидку относительно текущих мировых цен.
Россия в условиях Холодной войны с Западом получает дополнительный рынок сбыта. Талибан получает возможность покупать необходимые товары по ценам ниже мировых.

Ожидания и реальность.

2021. Талибан пойдет в наступление на интересы России в Среднюю Азию
2022. Талибан покупает у России пшеницу и бензин

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7888298.html
Метки: афганистан, Россия, энергоносители
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