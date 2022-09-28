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Прилетели

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Самолет с руководством Донецкой Народной Республики и независимых Запорожской и Херсонской области прибыл в Москву. Руководство ЛНР видимо другим рейсом летит. Все эти государства уже подали заявку на вступление в состав России. Ожидается, что на днях произойдет историческое воссоединение, хотя точную дату пока не называют. В любом случае, уже недолго осталось.

PS. Кстати, можно отметить, что Сальдо, которого в украинском интернете еще летом похоронили, приводит свой регион в Россию, ввиду чего его фигура обретает историческую значимость.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7890515.html
Метки: ДНР, донецкая народная республика, Запорожье, Россия, фотографии, херсонская область
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