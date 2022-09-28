Прилетели
Самолет с руководством Донецкой Народной Республики и независимых Запорожской и Херсонской области прибыл в Москву. Руководство ЛНР видимо другим рейсом летит. Все эти государства уже подали заявку на вступление в состав России. Ожидается, что на днях произойдет историческое воссоединение, хотя точную дату пока не называют. В любом случае, уже недолго осталось.
PS. Кстати, можно отметить, что Сальдо, которого в украинском интернете еще летом похоронили, приводит свой регион в Россию, ввиду чего его фигура обретает историческую значимость.
Ура!!!