Ледокол «Байкал». Часть 2
Ледокол «Байкал». Часть 1
21. Зимой 1900 года Ледокол «Байкал» выполнил 22 пробных рейса по направлению к Переёмной и Мишихе, часть из которых проходила во льдах
22. Ледокол «Байкалъ» на станции «Байкалъ»
23. Ледокол «Байкал» в гавани Мысовая
24. Ледокол «Байкал»
32. Ледокол «Байкал» в порту станции Байкал. 1905
33. Ледокол «Байкал» в пути. 1903
34. Ледокол «Байкал» летом на ходу
35. Ледокол «Байкал» на пристани
36. Ледокол «Байкал» в доке во время ремонта. 1912
37. Ледокол «Байкал». Село Листвяничное. 1900-е
38. Ледокол Байкал у пристани Танхой
39. Ледоколы «Байкал» и «Ангара» у пристани в Мысовой, 1903