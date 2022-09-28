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Ледокол «Байкал». Часть 2

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Ледокол «Байкал». Часть 1

21. Зимой 1900 года Ледокол «Байкал» выполнил 22 пробных рейса по направлению к Переёмной и Мишихе, часть из которых проходила во льдах.jpg
21. Зимой 1900 года Ледокол «Байкал» выполнил 22 пробных рейса по направлению к Переёмной и Мишихе, часть из которых проходила во льдах

22. Ледокол «Байкалъ» на станции «Байкалъ»..jpg
22. Ледокол «Байкалъ» на станции «Байкалъ»

23. Ледокол «Байкал» в гавани Мысовая.jpg
23. Ледокол «Байкал» в гавани Мысовая

24. Ледокол «Байкал».jpg
24. Ледокол «Байкал»

25. Ледокол «Байкал».jpg

26. Ледокол «Байкал».jpg

27. Ледокол «Байкал».jpg

28. Ледокол «Байкал».jpg

29. Ледокол «Байкал».jpg

30. Ледокол «Байкал».jpg

31. Ледокол «Байкал».jpg

32. Ледокол «Байкал» в порту станции Байкал. 1905.jpg
32. Ледокол «Байкал» в порту станции Байкал. 1905

33. Ледокол «Байкал» в пути. 1903.jpg
33. Ледокол «Байкал» в пути. 1903

34. Ледокол «Байкал» летом на ходу.jpg
34. Ледокол «Байкал» летом на ходу

35. Ледокол «Байкал» на пристани.jpg
35. Ледокол «Байкал» на пристани

36. Ледокол «Байкал» в доке во время ремонта. 1912.jpg
36. Ледокол «Байкал» в доке во время ремонта. 1912

37. Ледокол «Байкал». Село Листвяничное. 1900-е.jpg
37. Ледокол «Байкал». Село Листвяничное. 1900-е

38. Ледокол Байкал у пристани Танхой.jpg
38. Ледокол Байкал у пристани Танхой

39. Ледоколы «Байкал» и «Ангара» у пристани в Мысовой, 1903.jpg
39. Ледоколы «Байкал» и «Ангара» у пристани в Мысовой, 1903
Источник: https://humus.livejournal.com/8603201.html
Метки: байкал, иркутская губерния, история, Россия, флот, фото
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