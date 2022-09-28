Диверсия на Северном Потоке: кто Взорвал NORD STREAM и что ждёт Европу? | Геоэнергетика Инфо
Диверсия на Северном Потоке: кто Взорвал NODR STREAM и что ждёт Европу? Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
В Балтийском море на газопроводе Северный поток 1 и Северный поток 2 произошла диверсия. Такая информация появилась в СМИ сразу после того, как было объявлено о падении давления в обеих нитках этих газопроводов. Затем оператор газопровода Nord Stream AG сообщила о колоссальных разрушениях газопровода. Давление в трубах резко упало из-за появления огромных дыр, которые сами просто так не образуются. У оператора нет сомнений, что к таким разрушениям мог привести только взрыв.
Прошло 2 суток,реакция властей РФ https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI
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