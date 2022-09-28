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Богема хочет снова развалить страну

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Почему интеллигенция всегда выступает против своего государства? Когда это началось, и как было в СССР? На что рассчитывает наша элита поддерживая диссидентов? Как настроения правящей элиты отражается в творчестве отечественной интеллигенции? Об этом беседуют писатель, историк Фёдор Раззаков и журналист Сергей Харцызов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MOoJE6_N0BY
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25961 21803
    марина час назад

      Из письма А.М. Горькому от 15 сентября 1919 года:

      “Интеллектуальные силы” народа смешивать с “силами” буржуазных интеллигентов неправильно. За образец их возьму Короленко: я недавно прочел его, писанную в августе 1917 года, брошюру “Война, отечество и человечество”. Короленко ведь лучший из “околокадетских”, почти меньшевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистической войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистической войне ? дело, заслуживающие поддержки (делами, при слащавых фразах “против” войны), а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики. Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а *****. “Интеллектуальным силам”, желающим нести науку народу (а не прислуживать капиталу), мы платим жалование выше среднего. Это факт. Мы их бережем. Это факт. Десятки тысяч офицеров у нас служат Красной Армии и побеждают вопреки сотням изменников. Это факт…

      (В.И. Ленин, Полное собрание сочинений, издание пятое Изд-во политической литературы, 1978 г. т. 51, стр. 48-49)

    • 15974 14882
      KT 27 мин. назад

        Сейчас среди “интеллигенции”тоже большинство евреев,но нынешнее руководство их поддерживает,потому как в большинстве своём также состоит из евреев.И мнение какого-то Ивана им пох,они полностью солидарны со своим единокровцем с Украины,который сказал”по кричат,по воняют,успокоятся и забудут,а караван идёт дальше”.

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